حسن جباری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهار نظر رویانیان مبنی بر رابطه ای که وی با رئیس دپارتمان داوری دارد، بازی آلومینیوم و پرسپولیس و همچنین سنگ پراکنی که در جریان بازی صورت گرفت و منتسب به هواداران آلومینیوم شده، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما یکی از بهترین بازی های خود را در این فصل مقابل پرسپولیس انجام دادیم و همه دیدند که در این دیدار مستحق برد بودیم البته میزان مالکیت توپ و دوندگی بازیکنان ما این موضوع را اثبات می کند.

وی در خصوص سنگ پراکنی که در جریان بازی صورت گرفت و از سوی برخی رسانه ها منتسب به هواداران آلومینیوم شده، تاکید کرد: در کل دیدار های این فصل ما دوبار ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس بیش از ظرفیت خود پرشده است که یک بار آن به بازی ما مقابل استقلال و بار دیگر در برابر پرسپولیس باز می گردد. متاسفانه شاهد بوده ایم که برخی از رسانه ها سنگ پراکنی هایی را که در مقاطعی از بازی صورت گرفته را به هواداران تیم آلومینیوم نسبت می دهند اما من در اینجا یک سوال دارم، مگر پرسپولیسی ها نمی گویند که عملکرد داور به ضرر آنها بوده پس چه دلیلی دارد که هواداران آلومینیوم سنگ پرانی کنند و به ضرر تیم خود کار کنند؟

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم تاکید کرد: ماشواهدی داریم که پرتاب سنگ و اشیا به درون زمین توسط هواداران پرسپولیس صورت گرفته است. آیا چون ما میزبان بودیم مسئولیت کنترل هواداران پرسپولیس نیز با ما است؟ گناه باشگاه آلومینیوم در این بین چیست؟

وی در خصوص اظهار نظر مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مبنی بر رابطه ای که وی با رئیس دپارتمان داوری دارد، تاکید کرد: من نمی دانم چرا مدیر عامل پرسپولیس در نیم فصل اول که توپ محمد پروین از خط دروازه تیمش گذشت چنین اظهار نظری را در مورد داوری انجام نمی داد؟ آقای رویانیان شما با چنین اظها نظری یک شهر را زیر سوال می برید، از شما انتظار چنین صحبت هایی را نداشتم چون ما در باشگاه آلومینیوم می توانیم از حق خود در این خصوص بگذریم اما از حق الناس نمی توان گذشت؟

جباری زاده تاکید کرد: همانطور که قبلا هم گفته ام حسین عسگری پیش از آغاز رقابت های لیگ برتر در جشن قهرمانی ما در رقابت های لیگ آزادگان شرکت نکرد و من نیز هیچگونه رابطه ای با رئیس دپارتمان داوری به غیر از سلام و علیک ندارم. آقای رویانیان آیا این موضوع صحیح است که من هم بگویم آقای نصیر زاده با شما رابطه دارد و به همین دلیل اظهار نظرهایش همواره به نفع تیم شما است؟