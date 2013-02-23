به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسنزاده در مورد شکایت رئیس دپارتمان داوری از مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تا به امروز دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال و متعاقب آن کمیته انضباطی فدراسیون به تمامی شکایتهای رسمی که باشگاهها از داوران کردهاند، رسیدگی کرده به طوریکه هیچ شکایتی بدون رسیدگی باقی نمانده است.
وی که با بخش خبری ساعت 14:30 شبکه خبر گفتگو میکرد، ادامه داد: طی مصوبهای که داریم از حداکثر ظرفیت کمیته انضباطی در برخورد با افرادی که به داوران اتهام زده و به آنها توهین میکنند، استفاده خواهیم کرد.
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص شکایت حسین عسگری از محمد رویانیان به دلیل اظهاراتی که علیه وی انجام داده بود، اظهار داشت: من به دلیل جلسه قضایی که داشتم و به طول انجامید، هنوز در محل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور پیدا نکردهام اما تا آنجا که اطلاع دارم، هنوز شکایتی از مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از سوی رئیس دپارتمان داوری به دست ما نرسیده است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر یکی از نگرانیهای اصلیمان نحوه گفتار و ادبیات بزرگان برخی باشگاهها در خصوص داوران است که به تمامی اخلاقیات فوتبال ایران ضربه میزند. امیدوارم مدیران، مربیان و کاپیتانهای باشگاهها، طوری مطالب خود را مطرح کنند که به کسی توهین نشده و محتوای مطالب آنها بار حقوقی نداشته باشد.
حسنزاده در مورد رای کمیته انضباطی در محکومیت تیم فوتسال صبای قم به دلیل ترک غیر موجه زمین در بازی با تیم فوتسال حفاری اهواز یادآور شد: متاسفانه برخی از رسانهها موضوع را به گونه دیگری جلوه میدهند. ملاک اصلی قضاوتمان در کمیته انضباطی برای برخورد با چنین مواردی، گزارش داور بازی است و ما با استناد به گزارش داور به این نتیجه میرسیم که کدام تیم باعث نیمه تمام مانده بازی شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: به غیر از گزارش داور، نظر مسئولان برگزاری مسابقات را جویا شدهایم، ضمن اینکه از اظهار نظر افتخاری، سرپرست کمیته فوتسال نیز در صدور رای این بازی استفاده کردهایم.
رئیس کمیته انضباطی در پایان گفت: در مجموع باید بگویم دلیل نیمه تمام ماندن بازی در گزارش داور قید شده که مبنای اصلی استناد ما در صدور رای است. ضمن اینکه مسئولان تیم فوتسال صبا نیز اگر به گزارش داور اعتراضی دارند، میتوانند آن را به طور رسمی به ما اعلام کنند که قطعا به آن رسیدگی خواهیم کرد. البته عصر امروز با مسئولان تیم فوتسال صبای قم در محل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در این خصوص دیداری خواهم داشت.
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