به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم لیگ ستارگان قطر شنبه شب با برگزاری دو دیدار دیگر پیگیری شد که در یکی از این مسابقات تیم الریان حریف استقلال در لیگ قهرمانان آسیا، برابر الخریطیات به تساوی 2 بر 2 رسید. آندارنیک تیموریان پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت خود، در این مسابقه حضور داشت. "دیوکو" هر دو گل الخریطیات را به ثمر رساند و "نیلمار" هم زننده هر دو گل الریان بود. در این بازی، "فيفيان اكواسي" مدافع الخريطيات در دقیقه 75 از زمین اخراج شد.

در دیگر بازی این هفته، الغرافه که یکی از حریفان سپاهان در لیگ قهرمانان به حساب می‌آید، با دو گل از تیم الخور شکست خورد. السد و الوکره هم قرار بود شنبه شب برگزار کننده آخرین دیدار هفته هجدهم باشند که این مسابقه به خاطر مرگ "احمد خمیس" مدیر تیم الوکره با درخواست این باشگاه 24 ساعت به تعویق افتاد.

جدول رده بندی لیگ قطر به شرح زیر است:

1- السد 40 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- لخویا 39 امتیاز

3- الجیش 34 امتیاز

4- الریان 33 امتیاز

5- الخور 24 امتیاز

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10- الخریطیات 17 امتیاز

11- العربی 16 امتیاز

12- السیلیه 5 امتیاز