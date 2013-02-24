فقدان آیت الله خوشوقت ضایعه دردناکی برای جهان اسلام است

حجت الاسلام محمد نقی لطفی در گفتگو با خبنرگار مهر باتسلیت ارتحال ملک مطیع حضرت آیت الله خوشوقت گفت: فقدان این روحانی وارسته واین فقیه عالی قدر ضایعه دردناکی برای جهان اسلام به ویژه شاگردان وارادتمندان اوست.

حجت الاسلام والمسلمین لطفی که خود از شاگردان مرحوم حضرت آیت الله خوشوقت بوده است درباره این مصیبت بزرگ گفت: فقدان این روحانی عظیم الشان واین شخصیت کم نظیر درعالم روحانیت که یک فاجعه بزرگ ومصیبت عظمایی برای جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به ویژگی های اخلاقی وکمالات این استاد بزرگ اظهار داشت: سخن پیرامون شخصیت آیت الله خوشوقت آن هم درابعاد مختلف کار بسیار مشکلی است شخصیتی که عمر بابرکت خودش را درتهذیب،تزکیه وکسب فضائل اخلاقی وعلم ودانش سپری کرد.

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ایلام درادامه بیان کرد: شخصیتی که درحوزه های علمیه ما کم نظیر است .

حجت الاسلام والمسلمین لطفی با اشاره به اینکه حدود 35سال دردوران تحصیلات خود با این روحانی آشنایی داشته است افزود:بااین روحانی عزیز واستاد بزرگ اخلاق آشنایی پیداکردیم واز محضراو استفاده کردیم گرچه لیاقت این را نداشتیم آن طور که او می خواست وهدفی که اواز تربیت طلاب داشت ما به آن نائل شویم .

وی درپایان بیان کرد:آیت الله خوشوقت شخصیتی است که درردیف عارفان بزرگ درحوزه های علمیه ودرجامعه ی اسلامی کمتر نظیرش دیده شده است اوفقیه،عارف،عابد بود.