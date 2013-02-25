به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که صبح امروز دوشنبه و پیش از سفر کاروان استقلال به دوحه قطر در فرودگاه با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: خدا را شکر که قبل از شروع لیگ قهرمانان فوتبال آسیا توانستیم در یک بازی سخت لیگ برتر 3 امتیاز کسب کنیم و سربلند بیرون بیاییم. هر چند که من به خاطر بازی نفت آبادان از حاتمی گله‌مند هستم اما باید بگویم که همه اعضای تیم از بازیکن گرفته تا کادر تیم و باشگاه خالصانه در تلاش هستند. متاسفانه هنوز دغدغه مالی داریم. باشگاه تیم را با بودجه 17 میلیاردی بسته است که بخشی از آن مربوط به مدیریت بوده و قسمت دیگر آن به وزارت ورزش باز می گردد که کمک کمی کرده اند.

وی افزود: فقط هفت بازی تا پایان لیگ برتر باقی مانده ولی خیلی از نفرات ما زیر 30 درصد از مبالغ قراردادشان را دریافت کرده‌اند که این نشان از مشکلات مالی تیم دارد و بچه‌ها را تحت فشار قرار داده است.

قلعه نویی درباره نقل قول جباری در خصوص نرفتن به قطر نیز خاطرنشان کرد: در این باره با من صحبتی نکرد. کار مالیاتی او مربوط به خودش بود ولی باشگاه تلاش کرد تا مشکل او حل شود که جای دارد از آقای نوری رییس سازمان مالیاتی استان تهران هم به خاطر مساعدتی که داشت تشکر کنم. به هر حال یکسری مشکلات وجود دارد که بهتر است به روزنامه ها کشیده نشود.

وی در پاسخ به این پرسش که در تمرینات چند روز گذشته در خصوص این موضوع با یکدیگر صحبت کردید، گفت: بحث آن روز ما مالی نبود. آن زمان در خصوص چیز دیگری حرف زدیم. من خودم با او صحبت تازه‌ای نداشتم تا ببینم مشکل جباری چه چیزی است.

سرمربی تیم استقلال در خصوص تیم الریان قطر نیز خاطرنشان کرد: الریان یک تیم خیلی قوی و چند ملیتی است. از یازده بازیکن این تیم سه نفر هم قطری نیستند. البته ما هم استقلال هستیم و انگیزه های زیادی داریم. خوشبختانه هر شش بازی ما در دور مقدماتی در زمین‌هایی برگزار می شود که از کیفیت بالایی برخوردار هستند. از طرفی با وجود این که مشکلات مالی داریم ولی بازیکنان از انگیزه های بالایی برخوردار هستند. ما از الریان شناخت کافی داریم. این تیم یک مهاجم فوق العاده به نام نیلمار دارد که باید مراقب او باشیم.

قلعه نویی با اشاره به گروه استقلال در لیگ قهرمانان آسیا گفت: ما هم در گروه سختی قرار گرفته ایم و هم قرعه دشواری داریم. بازی اول و آخر ما در این مسابقات خارج از خانه برگزار می شود که این قرعه خوبی نیست. ولی ما استقلال هستیم و توقعات از این تیم همیشه زیاد است. تیمی که سودای قهرمانی دارد باید با تمام وجود کار کند.

وی افزود: کاش قبل از رفتن به قطر پولی به تیم تزریق می شد چون در آن صورت شرایط خیلی فرق می‌کرد. البته بچه ها به خاطر نام ایران از جان مایه می‌گذارند ولی من از دکتر عباسی به عنوان وزیر ورزش و پدر ورزش ایران که رییس مجمع باشگاه استقلال است توقع حمایت دارم. از بی تفاوتی وزیر نسبت به تیم استقلال تعجب می‌کنم. مشکلات مالی ما زیاد است. بازیکنی مثل فرزاد حاتمی حتی یک ریال هم دریافت نکرده است.

سرمربی استقلال در خصوص این شایعه که گفته شده وی 90 درصد از مبلغ قراردادش را دریافت کرده است، تصریح کرد: شاید گرفته‌ایم و خودمان خبر نداریم. یا شاید هم یک امیر قلعه‌نویی دیگری وجود دارد. من فقط این را بگویم که از خیلی از بازیکنان تیم هم مبلغ کمتری دریافت کرده‌ام.