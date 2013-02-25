مدرکی برای اثبات بدرفتاری نظامیان خارجی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، در پی دستور رئیس جمهوری افغانستان برای خروج نظامیان آمریکایی از ولایت وردک، فرماندهی ناتو در این کشور از انجام تحقیقات در خصوص اتهامات وارد شده به نظامیان خارجی خبر داد.

در پیامی که در صفحه توییتر فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) منتشر شده ادعا شده است: ما به اتهامات وارده رسیدگی کرده و مدرکی برای اثبات آن نیافتیم.

این در حالی است که فرماندهان ناتو در افغانستان از تلاش خود برای گفتگو با دولت برای حل این مسئله خبر می دهند. ناتو اعلام کرده پیش از آنکه با مقامات کابل مذاکره کند، نمی تواند واکنشی به اقدام روز گذشته "حامد کرزای" نشان دهد.

روز گذشته "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان به نظامیان آمریکایی دو هفته مهلت داد تا مناطق شهری ولایت وردک را ترک کنند. ولایت وردک واقع در غرب کابل از مناطق استراتژیک افغانستان است که اخیرا شاهد چندین عملیات نظامیان دولتی این کشور علیه شبه نظامیان بوده است.