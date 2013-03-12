رایکف نخست وزیر موقت بلغارستان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو مقام نزدیک به رئیس جمهور بلغارستان امروز سه شنبه از تصمیم وی برای معرفی "مارین رایکف" به عنوان نخست وزیر موقت این کشور خبر دادند.

به نوشته رویترز، دفتر ریاست جمهوری بلغارستان ساعت 10 صبح به وقت شرق آمریکا، بطور رسمی خبر انتخاب ریاکف به عنوان نخست وزیر موقت را اعلام می کند.

بدین ترتیب ریاکف تا تاریخ 12 می که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در بلغارستان اعلام شده ریاست دولت را در دست خواهد داشت.

دولت قبلی بلغارستان بواسطه اعتراضات مردمی که در نتیجه افزایش قیمت برق آغاز شده بود، درماه فوریه سال جاری از قدرت کنار رفت.