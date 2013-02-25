طرح جدید گازی ایران در جزیره ابوموسی/ جلوافتادگی نفتی از امارات و عمان

محمود زیرکچیان‌زاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه برخی از میادین مشترک نفتی ایران در منطقه خلیج فارس، گفت: از سال گذشته تاکنون مجموع استخراج نفت از میادین مشترک در خلیج فارس (به استثنای لایه نفتی پارس جنوبی) 100 درصد افزایش یافته است.



مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با اعلام اینکه در شرایط فعلی میزان برداشت نفت ایران در میدان هنگام مشترک در مقایسه با کشور همسایه (عمان) به سه برابر افزایش یافته است، تصریح کرد: هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود 23 هزار بشکه نفت از این میدان مشترک برداشت می‌شود که این میزان به زودی به 30 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.



این مقام مسئول تعداد چاه‌های راه اندازی شده میدان نفتی هنگام را چهار حلقه عنوان کرد و افزود: تا سه ماه آینده پنج حلقه چاه جدید در این میدان دریایی وارد مدار می شود تا مجموع تولید نفت به 30 هزار بشکه در روز افزایش یابد.



نائب رئیس هیات مدیره شرکت نفت فلات قاره با بیان اینکه همچنین در توسعه میدان نفتی سلمان حدود 2 برابر طرف اماراتی نفت استخراج می کنیم، بیان کرد: تا چند هفته اینده یک طرح جدید جمع‌آوری گازهای همراه نفت در این میدان مشترک در مدار بهره برداری قرار می گیرد.



وی با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای راه اندازی پروژه جی.ال.پی در سکوهای نفتی سلمان، تبیین کرد: با اجرا و راه اندازی نهایی این طرح روزانه 60 تا 70 میلیون فوت مکعب گاز جمع آوری و به مخزن تزریق می شود.



زیرکچیان زاده با تاکید بر اینکه با خاموش شدن مشعل، گاز آنها به مخازن نفتی سلمان تزریق خواهد شد، تبیین کرد: این تزریق و فرازآوری گاز منجر به افزایش ضریب بازیافت در این مخزن مشترک خواهد شد.





طرح جدید گازی ایران در جزیره ابوموسی



زیرکچیان‌زاده در پاسخ مهر در خصوص جزئیات اجرای یک طرح جدید گازی در جزیره ابوموسی، توضیح داد: با بهره برداری از مجتمع ان.جی.ال سیری مشعل‌های نفتی این جزیره و برخی از میادین اقماری آن خاموش شد.



مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با بیان اینکه هم اکنون گاز جمع آوری شده در مجتمع ان.جی.ال سیری از مسیر خطوطو لوله زیر دریایی به قشم و نیروگاه کیش انتقال داده می شود، تاکید کرد: علاوه بر این قصد داریم به زودی بخشی از گاز جمع آوری شده در جزیره سیری را به جزیره ابوموسی منتقل کنیم.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون مطالعات اجرای این پروژه انجام شده است، بیان کرد: با دریافت مجوزها امکان اجرای آن در آینده ای نزدیک وجود دارد.