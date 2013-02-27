ابتکار عمل شهروندان سوری برای پاکسازی مناطق از وجود گروه های تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "حسین مخلوف" یکی از مقامات محلی حومه دمشق شب گذشته با 300 نفر از اهالی شهرک های ببیلا و دف الشوک دیدار کرد. ساکنان این شهرک ها ابتکار عملی را برای برقراری امنیت در این مناطق ارائه کردند که خروج تروریست ها از این شهرک ها را تضمین می کند.

این افراد خاطرنشان کردند: خشونت و اقدامات گروه های مسلح در مناطق "ببیلا" و "دف الشوک" اقداماتی عجیب است و اغلب افراد مسلح از مناطق دور، راهی این شهرک ها شده اند. در این نشست بر ضرورت برقراری امنیت و جمع آوری سلاح، تامین نیازهای ضروری معیشتی مردم و تسهیل در بازگشت آوارگان به منازلشان تاکید شد.

حسین مخلوف نیز از ابتکار عمل شهروندان سوری که به برقراری امنیت کمک می کند، استقبال کرد. وی با بیان این مطلب افزود: چنین اقداماتی از سوی شهروندان مقدمه ای برای آغاز گفتگوهای ملی خواهد بود گفتگوهایی که راه رهایی سوریه از بحران کنونی را ترسیم می کند.

وی همچنین از حاضران در این نشست خواست که حافظ اموال و املاک عمومی و خصوصی باشند. در این نشست شماری از نمایندگان پارلمان سوریه نیز حضور داشتند.