ناظر عمانی ورزشگاه فولادشهر را تایید کرد/ اعلام نحوه بلیط فروشی

به گزارش خبرنگار مهر، "ناصر حمدان" ناظر عمانی دیدار تیم های سپاهان ایران و النصر امارات امروز از ورزشگاه فولادشهر بازدید و پس از بررسی امکانات و خصوصا زمین چمن آن اعلام کرد این ورزشگاه برای میزبانی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا مشکلی ندارد.

البته پس از مشکلاتی که برای زمین چمن این ورزشگاه بوجود آمده بود، در این مدت با تلاش و همت مسئولان دو باشگاه ذوب‌آهن و سپاهان اصفهان و مسئولان این استان، ورزشگاه فولاد شهر برای میزبانی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به شرایط مطلوب رسید.

از سوی دیگر در حالی که قرار بود کاروان تیم فوتبال النصر امارات با 44 نفر وارد ایران شود، کاروان این تیم امروز با پرواز مستقیم دبی - اصفهان و با 41 نفر به این شهر وارد و با هماهنگی‌های صورت گرفته بلافاصله اعضای این تیم اماراتی به هتل کوثر منتقل شدند. گروه داوری که ژاپنی هستند و همچنین ناظر داوری که از کشور قرقیزستان است، هم ظهر امروز وارد اصفهان شدند.

ضمن اینکه طبق برنامه‌ریزی مسئولان باشگاه سپاهان برای این بازی 10 هزار بلیت در نظر گرفته شده که مبلغ آنها سه هزار تومان است. این بلیت‌ها از صبح چهارشنبه در دو ورزشگاه انقلاب و تختی اصفهان فروخته می‌شود و از ساعت 16 روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر به هواداران عرضه خواهد شد.

باقری مسئول روابط عمومی باشگاه سپاهان با تایید این اخبار به خبرنگار مهر گفت: "طبق هماهنگی‌های صورت گرفته و به دلیل پخش مستقیم دیدار تیم‌های الریان قطر و استقلال ایران، بازی سپاهان از دو شبکه ورزش و شبکه استانی پخش خواهد شد. همچنین نشست خبری مربیان دو تیم ساعت 15 فردا سه‌شنبه و نشست هماهنگی تیم‎ها ساعت 16 در هتل کوثر برگزار خواهد شد."

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و النصر امارات در هفته نخست از مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه نهم اسفندماه در ورزشگاه فولاد شهر برگزار می‌شود که "یویی‌چی ‌نیشیمورا" به همراه "تورو ساگارا" و "توشیوکی ناگی" همگی از کشور ژاپن داوران این بازی هستند. داور چهارم این بازی "روان آروموقان" از کشور هندوستان است. ناظر این بازی از کشور عمان و ناظر داوری از کشور قرقیزستان هستند.