نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح سه شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان با 177 رای موافق، از 243 نماینده حاضر به محمد حسن نامی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تصدی این وزارتخانه اعتماد کردند.

به گزارش مهر پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، تقی پور را از تصدی این وزارتخانه برکنار کرد و برای مدتی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی را به عنوان سرپرست معرف کرد که مجلس آنرا غیر قانونی اعلام کرد، به دنبال آن دولت محمد حسن نامی را به عنوان سرپرست و در نهایت او به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.