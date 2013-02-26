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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

با 177رای

نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شد

نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شد

نمایندگان مجلس با 177 رای با وزارت محمد حسن نامی در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی  صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح سه شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان  موافقان و مخالفان با 177 رای موافق، از 243 نماینده حاضر به محمد حسن نامی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تصدی این وزارتخانه اعتماد کردند.

به گزارش مهر پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، تقی پور را از تصدی این وزارتخانه برکنار کرد و برای مدتی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی را به عنوان سرپرست معرف کرد که مجلس آنرا غیر قانونی اعلام کرد، به دنبال آن دولت محمد حسن نامی را به عنوان سرپرست و در نهایت او به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

کد مطلب 2006521

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