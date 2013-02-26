  1. دانشگاه و فناوری
۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

نامی در پاسخ به سوال نمایندگان:

شنود الکترونیکی از سوی نیروهای مسلح برای خارج از مرزهای کشور است

شنود الکترونیکی از سوی نیروهای مسلح برای خارج از مرزهای کشور است

محمد حسن نامی وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس درباره جمع آوری اطلاعات از سوی نیروهای مسلح گفت: جمع آوری اطلاعات به وسیله تجهیزات مخابراتی و شنود الکترونیکی از سوی این نیروها تنها به خارج از مرزهای کشور مربوط است.

به گزاش خبرنگار مهر، محمد حسن نامی که به منظور تشریح راهکارهای و برنامه های خود  در وزارت ارتباطات در جلسه علنی مجلس حاضر شده بود، پس از آنکه برنامه های خود را به عنوان وزیر این وزارت خانه را در صحن علنی مجلس ارائه کرد، نمایندگان سوالی را به صورت مکتوب از وی پرسیدند که او نیز در تشریح این سوال گفت: جمع آوری اطلاعات از سوی نیروهای مسلح به بیرون از مرزهای کشور اختصاص دارد و این جمع آوری به صورت تکنیکی است یعنی به وسیله تجهیزات مخابراتی و شنود الکترونیکی در بیرون از مرزهای انجام می شود.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح هیچ کاری با جمع آوری اطلاعات در داخل ندارند و این کار وظیفه نیروهای مسلح نیست.

نامی در تشریح برنامه های خود از این موضوع سخن گفته بود.
 

کد مطلب 2006658

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