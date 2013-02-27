اختصاص سهميه مناطق محروم به داوطلبان آزمون سراسري مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، هفتصد و سي امين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شامگاه سه شنبه شب به رياست محمود احمدي نژاد تشکيل شد و در آن موضوعات مختلف فرهنگي کشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت.



در اين جلسه با توجه به وقوع زلزله در مناطق اهر، ورزقان و هريس استان آذربايجان شرقي و به منظور جبران مشکلات به وجود آمده براي دانش آموزان و محصّلان اين مناطق مصوب شد تا داوطلبان آزمون سراسري از مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي تا زماني که مشکلات آنان برطرف شده و شرايط تحصيل براي محصلان در اين مناطق به حالت عادي بازگردد، براي شرکت در آزمون سراسري از سهميه مناطق محروم با ضرايب خاص خود استفاده کنند تا بتوانند براي ادامه تحصيل به مراکز آموزش عالي کشور وارد شوند.



در اين جلسه موضوع ادامه تحصيل جانبازان نخاعي کشور در يک مقطع تحصيلات تکميلي بالاتر بدون آزمون و در چهارچوب ضوابط آموزش عالي کشور نيز به تصويب اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.



همچنين در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نظامنامه پيوست فرهنگي در خصوص طرح هاي کلان و مهم کشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت که تصويب نهايي آن به جلسه آينده شورا موکول شد. بر اساس اين نظامنامه تمامي طرح هاي مهم و کلان کشور بايد داراي پيوست هاي فرهنگي متناسب بر اساس اقتضائات منطقه اي باشند. قرار است نظام‌نامه پيوست فرهنگي با همکاري معاونت نظارت راهبردي رييس جمهور اجرايي شود.



بررسي سند مهندسي فرهنگي کشور نيز در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به پايان رسيد و تمامي راهبردهاي ملي و بخش مهمي از اقدامات اساسي ذيل اين سند به جز بخش نگاشت نهادي آن که متولي اجرايي شدن سند مي باشد، به تصويب رسيد. قرار است ستاد راهبردي اجراي نقشه مهندسي فرهنگي مشابه ستاد راهبردي اجراي نقشه جامع علمي کشور تشکيل شود.



همچنين در اين جلسه، دکتر احمد رضا رباني به عنوان رييس دانشگاه تفرش، دکتر محمود سخايي به عنوان رييس دانشگاه نيشابور، دکتر حسين محبي به عنوان رييس دانشگاه تحصيلات تکميلي و فناوري پيشرفته کرمان و دکتر پرويز آژيده به عنوان رييس دانشگاه تبريز انتخاب شدند.