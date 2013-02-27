به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجانی در مجلس شورای اسلامی در تذکری در جلسه علنی امروز چهار شنبه مجلس با اشاره به اخطارهای نماینده مردم اردبیل، گفت: آقای پیرموذن در تقدیم لایحه بودجه توسط رییس‌جمهور تاکید کرد در حالی که تصریحا در آیین‌نامه داخلی مجلس گفته شده است نماینده دولت باید لایحه بودجه را تقدیم کند.

وی سپس با ابراز تاسف از اظهارات روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به شان و جایگاه نمایندگی مجلس،‌ خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: مسئولیت شما باید در راستای اداره مجلس باشد و در قالب کلمات و الفاظ از این جایگاه دفاع کنید. نوع ادبیات برخی نمایندگان در جلسه روز گذشته درباره مجلس و نمایندگان توهین‌آمیز بود، کلماتی نظیر "قهوه‌خانه" و "خواب". دیشب دو سایت داخلی عکس‌ها و مطالبی را از چند دوره مجلس در قالب گزارش‌هایی منتشر کردند که در این گزارش‌ها اثبات کردند که مجلس در خواب است؛ در حالی که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در خصوص بودجه باید گفت تا مادامی که دولت، بودجه را تسلیم مجلس نکند نمی‌توان بررسی‌ها را آغاز کرد.

نماینده مردم لاهیجان تاکید کرد: چه کسی باید درباره مسائل اتفاق افتاده در روز جلسه و همچنین تاخیر در ارائه لایحه بودجه روشنگری کند؟ هیات رییسه، شخص ابوترابی یا سخنگوی هیات رییسه؟ ما نیامده‌ایم در مجلس تا بخوابیم یا به قهوه‌خانه نیامدیم.

وی خطاب به منتقدان طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس،‌ اظهار کرد: به منتقدان عرض می‌کنم ده‌ها طرح برای گرانی، ارز و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تولید بررسی و تصویب کرده‌ایم، ولی بنا بر دلایلی اجرا نشده است. چرا درباره جایگاه و اصل مجلس اینگونه سخن گفته می‌شود؟ تضعیف مجلس، تضعیف ملت است. ما باید زبان، چاره و درد ملت باشیم.

ندیمی افزود: چرا نمی‌توانیم جوری نتیجه‌گیری کنیم که پایان‌بخش مشکلات باشد. در جایی نوشته شده است مسئول گرانی خودرو، مجلس است. گرانی خودرو به مجلس چه ارتباطی دارد؟ ما با دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون دلایل گرانی‌های خودرو را از ایشان جویا شدیم ولی به دلیل مصالح عام نمی‌توانیم چیزی بگوییم.

وی از ابوترابی‌فرد خواست تا بین دو قوه مجریه و مقننه به گونه‌ای رفتار شود تا نمایندگان مجلس بتوانند پاسخ‌گوی مردم باشند.

ندیمی توهین به مجلس و نمایندگان را در طول تاریخ قانونگذاری در ایران بی‌سابقه دانست.

وی همچنین از ابوترابی خواست تا با رویکرد وفاقی بین قوه مقننه و مجریه عمل نماید.