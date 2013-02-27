وام 10 میلیونی به بازنشسته ها اعطا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین پور محمدی عصر سه شنبه در آیین تجلیل از مدیر عامل صندوق بازنشستگان شرکت ملی مس ایران، عدم کارشناسی مسئولان و بازنشستگی پیش از موعد مقرر را ظلم به بازنشسته ها خواند و تصریح کرد: سهام ترجیحی که حق بازنشسته ها بود و مزایایی که قبلا به بازنشسته ها داده می شد، پرداخت وام از جمله مطالبات باز نشسته ها بودند که به یاری خدا و پیگیری های مدیر عامل صندوق بازنشستگان شرکت ملی مس ایران رو به تحقق هستند و بسیاری از آن ها محقق شده است.

وی ارائه وام 10 میلیونی به بازنشسته ها همچون شاغلین را از الطاف دیگر برای قشر بازنشسته مس دانست و ابراز داشت: تعداد 800 نفر قبل از سال نو از این وام بهره مند خواهند شد.

پور محمدی تصریح کرد: یکی از مهم ترین مطالبات باز نشسته ها که به معضلی تبدیل شده اشتغال فرزندان بازنشسته ها است که در مرحله اول پذیرفته می شوند اما در مرحله های بعدی مردود که باید در این مورد اولویت برای اشتغال با این افراد باشد چراکه حق آن ها است.

عضو کارگروه تخصصی صندوق بازنشسته های مس ایران وحدت در تمام زمینه ها را موجب پیشرفت و موفقیت دانست و عنوان کرد: اگر امروز جامعه ای اسلامی و آرام داریم به واسطه وحدت وهمدلی ملت است و این وحدت و همدلی در بین اعضای صندوق بازنشستگان شرکت ملی مس ایران موجب انتخاب مدیری لایق و در نتیجه رضایت کامل اعضای صندوق شده است.

در پایان مراسم تجلیل از مدیر عامل صندوق بازنشسته های شرکت ملی مس ایران قدردانی شد.

