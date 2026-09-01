به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه حضور اسکندر مومنی وزیر کشور ۱۴۰ دستگاه ماشینآلات و تجهیزات عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۲۲۷۶ میلیارد تومان به شهرداریهای استان تحویل شد تا بخشی از نیاز ناوگان شهری قزوین نوسازی و تقویت شود.
این تجهیزات با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور، مسعود نصرتی معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها، محمد نوذری استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استانی به شهرداریهای استان قزوین تحویل داده شد.
بر اساس این گزارش، مجموعه تجهیزات تحویلی شامل ۶۱ دستگاه کامیون کمپرسی، ۲۳ دستگاه اتوبوس، ۱۷ دستگاه ون، ۹ دستگاه لودر، پنج دستگاه خودروی آتشنشانی، پنج دستگاه مینیبوس و چهار دستگاه جرثقیل است.
تأمین این تجهیزات با هدف تقویت توان عملیاتی شهرداریها در حوزههایی همچون خدمات شهری، حملونقل عمومی، اجرای پروژههای عمرانی، مدیریت پسماند و امدادرسانی انجام شده است.
در میان شهرداریهای استان قزوین، شهرداری قزوین با ۱۴۵۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش تجهیزات تحویلی را به خود اختصاص داده است.
پس از قزوین، شهرداری محمدیه با ۳۰۰ میلیارد تومان و شهرداری شریفیه با ۹۰ میلیارد تومان در رتبههای بعدی از نظر ارزش ناوگان قرار دارند.
تحویل این تجهیزات در حالی انجام شده که بخش قابل توجهی از ماشینآلات مورد استفاده شهرداریها در سالهای گذشته با مشکل فرسودگی و هزینههای بالای نگهداری مواجه بودهاند و نوسازی ناوگان میتواند ظرفیت عملیاتی مدیریت شهری در ارائه خدمات روزمره و مواجهه با شرایط اضطراری را افزایش دهد.
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