۱۰۰ گروه سرود خوزستان در برنامه های امت احمد برنامه اجرا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر فلاحی پیش از ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این گروه‌های سرودی با هماهنگی و نظارت شبکه سرودی‌های مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان در رویدادهای مختلف استان فعالیت می‌کنند تا ضمن گرامیداشت مناسبت‌های ملی و مذهبی، از دستاوردهای دولت نیز حمایت کنند.

وی درباره حضور هنرمندان در نمایشگاه‌ها افزود: گروه‌های سرود استان علاوه بر برنامه‌های محوری، در نمایشگاه‌های «روایت ایران قوی» نیز مشارکت فعال دارند و تلاش می‌کنند ظرفیت‌های فرهنگی و هنری نسل نوجوان و جوان استان را در عرصه‌های عمومی به نمایش بگذارند.

دبیر شبکه سرودی‌های خوزستان با اشاره به گستردگی جغرافیایی این فعالیت‌ها تصریح کرد: گروه‌های سرود از نقاط مختلف استان در این برنامه‌ها حضور می‌یابند تا با اجرای آثار متنوع، فضای عمومی جامعه را با روحیه همدلی، امید و نشاط همراه کنند.

فلاحی با تأکید بر نقش هنر در ارتباط با نسل جدید اظهار کرد: سرود یکی از مؤثرترین ابزارهای فرهنگی برای تعامل با جوانان است؛ حضور آنان در متن رویدادهای اجتماعی، فرصتی است تا پیام‌های امیدبخش و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی را با زبان هنر به مردم منتقل کنند.

وی بیان کرد: هدف اصلی ما از این اقدامات، استفاده از ظرفیت هنر برای انتقال روحیه شادی به جامعه و سهم‌گذاری در ایجاد انسجام اجتماعی و تقویت پیوندهای همدلی میان شهروندان است.