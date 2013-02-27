خودداری از دریافت بودجه به رای گذاشته شود/ انتقاد از حلقه زدن نمایندگان گرد رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در جلسه علنی روز چهارشنبه پس از ارائه لایحه بودجه و لایحه چند دوازدهم از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهور در انتقاد به عدم حضور احمدی نژاد در مجلس هنگام ارائه لایحه بودجه اخطار قانون اساسی داد.

وی خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت: اخطار من اصول 121 و 122 قانون اساسی است زیرا رئیس جمهور باید برای ارائه بودجه به مجلس گزارش عملکرد می داد. بهتر است موضوع تحویل بودجه به رای نمایندگان گذاشته شود تا اگر نمایندگان با آن موافقت کردند، لایحه بودجه را دریافت کنیم.

قاضی پور ادامه داد: اگر آقای رئیس جمهور می خواست لایحه را بیاورد چرا همان دیروز بودجه را به مجلس نداد، این چه دهن کجی به خانه ملت است ؟

وی خطاب به نمایندگان گفت: چرا دیروز دور و برش جمع شدید و مجلس را تضعیف کردید که امروز این طور با شما برخورد شود، حقتان است!