نمایندگان: شان مجلس رعایت نشد/ ابوترابی: احمدی نژاد تكلیف قانونی خود را در ارائه بودجه انجام نداد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذكرات و اعتراض نمایندگان در خصوص نحوه ارایه لایحه بودجه سالانه كشور به مجلس و عدم رعایت شان مجلس گفت: ما باید رعایت شان آحاد مردم را داشته باشیم. نهادهای نظام همگی برآمده از رای و نظر مردم هستند و تفاوتی بین نهادهایی مانند دولت، مجلس و قوه قضائیه نمی بینیم .

وی خطاب به نمایندگان اظهار داشت: تذكرات برخی همكاران مانند آقای ندیمی در خصوص رعایت شان مجلس و نمایندگان درست است. سخن ما می تواند فرهنگ ساز باشد و باید با مراقبت و دقت بیشتری در محضر خداوند و ملت داشته باشیم و واژه هایی به كار ببریم كه بر شان خودمان و مجلس و ملت بیافزاید.

نایب رئیس اول مجلس در ادامه اظهار داشت: باید سطح آرامش روحی و روانی در كشور بیشتر شود و مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند آرامش روحی و امنیت روانی از حقوق ملت است.

وی خطاب به نمایندگانی كه در خصوص نحوه ارایه لایحه بودجه از سوی دولت با توجه به غیبت رئیس جمهور تذكر و یا اخطار داشتند گفت: این تذكرات و اخطارها می تواند خارج از همین چارچوبی باشد كه آرامش جامعه را بر هم می زند.

ابوترابی همچنین در خصوص ارایه لایحه بودجه سالانه و چند دوازدهم گفت: طبق مفاد 186 و 188 آیین نامه كه به صورت شفاف بیان شده است دولت موظف است لایحه بودجه سالانه را تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس بیاورد و نحوه رسیدگی آن نیز یك شوری است.

وی گفت: برای حضور لایحه بودجه ، حضور شخص رئیس جمهور الزامی ندارد.

نایب رئیس اول مجلس در ادامه اظهار داشت: در آیین نامه داخلی آمده است كه دولت موظف است تا 15 آذر هر سال بودجه را بیاورد و چون ما از این تاریخ فاصله گرفته ایم یك تخلف آشكار از قانون انجام گرفته است.

وی در خصوص لایحه چند دوازدهم بودجه نیز گفت: ماده 188 آیین نامه به صراحت بیان می كند چنانچه لایحه بودجه سالانه تا 15 آذر به مجلس تسلیم نشد دولت موظف است لایحه چند دوازدهم بدهد و این لایحه را نیز می تواند شخص رئیس جمهور و یا معاونان وی به مجلس تقدیم كنند.

ابوترابی با اشاره به ماده 213 برنامه 5 ساله پنجم توسعه گفت: دستگاه های اجرایی موظفند گزارشی را سالانه در این خصوص به معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور ارایه دهند و این معاونت نیز می بایست گزارش عملكرد مذكور را با توجه به نظر نهایی به شخص رئیس جمهور بدهد تا بعد از ارزیابی تحقق اهداف برنامه به اطلاع رئیس جمهور برسد.

وی در ادامه افزود: رئیس جمهور مكلف است گزارش دستگاه های اجرایی در خصوص تحقق اهداف برنامه 5 ساله پنجم توسعه را به صورت خلاصه و همراه با لایحه بودجه سالیانه كشور در 15 آذر هر سال به مجلس آورده و علاوه بر آن خلاصه ای از این گزارش را نیز به نمایندگان ارایه دهد.

نایب رئیس اول مجلس با بیان اینكه تذكر نمایندگان در خصوص عدم حضور رئیس جمهور برای ارایه خلاصه ای از گزارش برنامه پنجم توسعه و همچنین تسلیم لایحه بودجه سالانه وارد است، گفت: این تكلیف قانونی توسط رئیس جمهور انجام نشده است.