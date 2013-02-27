تکرار درخواست تعویق دریافت لایحه بودجه تا زمان ارائه گزارش رئیس جمهور در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید هادی حسینی نماینده قائمشهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس پس از آنکه رئیس جمهور برای ارایه بودجه 92 به مجلس نیامد و گزارش عملکرد از قانون برنامه پنجم ارایه نکرد، در تذکری گفت: آنچه امروز از قانون بر می آید این است که رئیس جمهور باید خود برای ارایه بودجه تشریف می آورد و عدم حضور وی خلاف قانون است. من نمی خواهم بگویم که به مجلس توهین شده است.

وی گفت: حتی را رئیس جمهور دغدغه دارد و نتوانسته در مجلس حضور داشته باشد ما آمادگی داریم تا هفته آینده صبر کنیم تا آقای احمدی نژاد هفته آینده به مجلس بیاید بنابراین تقدیم لایحه بودجه را قانونی محسوب نکنید و فرصتی بگذارید که این کار توسط رئیس جمهور انجام شود.

ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت این پیشنهاد را قبول نکرد.

به گزارش مهر، احمد توکلی نماینده تهران نیز در جلسه امروز مجلس در پیشنهادی مشابه خواستار آن شد که هیات رئیسه مجلس از تحویل لایحه بودجه 92 خودداری کرده و دریافت آن را موکول به ارائه گزارش رئیس جمهور از عملکرد یکساله قانون برنامه کند، اما نایب رئیس مجلس این پیشنهاد را نپذیرفت.