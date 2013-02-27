5+1 به ایران نزدیک شد/ پیشنهاداتی برای برداشتن گام هایی جدید در 6ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم مذاكره كننده ایران با گروه 1+5 در نشست خبری ظهر امروز پس از پایان مذاكرات ایران و 1+5 در آلماتی ضمن تشكر از میزبانی مناسب اجلاس و آرزوی موفقیت برای ملت قزاقستان و تشكر ویژه از رئیس جمهور این كشور گفت: جمهوری اسلامی ایران 9 ماه پیش در مسكو طرح جامعی را برای گفتگوها ارایه كرد.

وی افزود: این طرح دارای 5 محور برای همكاری بود و اصول و اهداف گفتگوها را تعیین كرده بود. قرار شد این طرح بررسی و به ما پاسخ داده شود.

جلیلی تصریح كرد: روز گذشته طرف مقابل در پاسخ به پیشنهادات و طرح جمهوری اسلامی ایران پیشنهادی را ارایه كرد كه ناظر به برخی از محورهای طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران بود.

وی با بیان اینكه برخی نكاتی كه در پاسخ مطرح شده نسبت به آنچه در گذشته مطرح می شد واقع بینانه تر بود، اظهار داشت: سعی شده بود در برخی از موارد به دیدگاه های ایران نزدیك شود كه این امر را مثبت ارزیابی می كنیم. اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: 1+5 پیشنهاد كرده برای 6 ماه آینده گام هایی برداشته شود كه پیشنهادهایی نیز در این راستا ارایه شد. تاكید ایران بر متوازن بودن گام ها بود و اینكه پیشنهادها نباید نافی حقوق جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی ادامه داد: بر این مبنا قرار شد در تاریخ 27 و 28 اسفندماه جلسه كارشناسی در استانبول و در 16 فروردین ماه جلسه سیاسی با 1+5 مجدداً در آلماتی برگزار شود.

جلیلی تاكید كرد: گفتگوها را گامی مثبت می دانیم كه با رویكردی سازنده و برداشتن گام های متقابل می تواند تكمیل شود.

وی در پاسخ به سوالی در این باره كه آینده روند پیشرفت تحریم ها چه اثری بر روند مذاكرات دارد گفت: فعالیت های هسته ایران به عنوان یك عضو ان پی تی و عضو فعال آژانس انرژی اتمی در چارچوب ان پی تی و آژانس است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح كرد: مسلماً همه ظرفیت های عملی كشور پیشرفت های خوبی در زمینه هسته ای رقم زده است.

و یاداه داد: ما امروز در بحث های مختلف در زمینه های بومی توانستیم در مساله هسته ای موفقیت های خوبی داشته باشیم كه این موفقیت ها به شكل تصاعدی ادامه دارد.

خبرنگار وال استریت از جلیلی درباره موفقیت گفتگو ها پرسید كه وی پاسخ داد: جمهوری اسلامی ایران همیشه از گفتگوها استقبال كرده است. ما همیشه گفتیم آن چیزی كه می تواند برای موفقیت همكاری ها مفید باشد در این گفتگوها قابل طرح است.

وی خاطرنشان كرد: پیش از سفر به آلماتی در تهران گفتیم آن چیزی كه می تواند یك راهبرد صحیح باشد این است كه گفتگو برای همكاری باشد. راهبردهایی مانند اینكه از ابزار فشار برای پیشرفت استفاده كنند بی نتیجه خواهد بود. این مساله را به صراحت گفتیم و در این گفتگوها نیز بر آن تاكید كردیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در فاصله بین مسكو و آلماتی این نگاه جمهوری اسلامی ایران بیشتر خود را نشان داد و افكار عمومی جهان واقعیت را دیدند.

وی تاكید كرد: كسانی كه مدعی بودند و بیشترین فشارها را بر علیه ملت ما اعمال كردند متوجه شدند این رفتارها برای آنها نتیجه ای نداشته است آنها باید بدانند بهترین راه تصحیح راهبرد و ورود به یك مسیر جدید است.

جلیلی تصریح كرد: در این دور شاهد بودیم كه علیرغم رفتارهای هشت ماه گذشته آنها بودند كه سعی كردند به دیدگاه های ما نزدیك شوند. اگر این یك نشانه راهبردی باشد برای اینكه در یك راهبرد صحیح گفتگو با دنبال كنند كه گفتگوها شكل بگیرد می تواند مفید باشد.

وی در پاسخ به سوالی در این باره كه منابعی اعلام كردند پیشنهاد غرب این بوده كه ایران در مقابل لغو تحریم ها غنی سازی 20 درصد را متوقف كند بیان كرد: یكی از بحث هایی كه مطرح شده و در بیانیه نیز خواندم این است كه هر پیشنهادی كه مطرح می شود برای شفاف سازی و اعتماد سازی باید بر مبنای پذیرفتن حقوق هسته ای جمهوری اسلامی از جمله حق غنی سازی اورانیوم باشد.

رئیس تیم مذاكره كننده جمهوری اسلامی ایران در آلماتی بیان كرد: یكی از محورهای پیشنهادی ما در مسكو این بود كه جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا گام های همكاری را بردارد.

وی ادامه داد: یكی از گام ها این است كه ما سه سال پیش در ژنو 2 مطرح كردیم كه برای رآكتور تهران نیازمند سوخت 20 درصد هستیم و آمادگی دریافت این سوخت را داریم.

جلیلی ادامه داد: آنها پاسخی نداند و ما نیز خود سوخت مورد نیاز را تولید كردیم. تولید سوخت 20 درصد برای تامین نیازها حق مسلم ماست كه طبق ان پی تی این حق به ما داده شده است. اینكه ما برای تامین نیازی برنامه را داشته باشیم و در برنامه همكاری با آنها قرار بگیریم می تواند در شرایط اعتماد سازی و جلب اعتماد ملت ایران صورت بگیرد البته باید رفتارهای خصمانه بر علیه ملت ایران كنار گذاشته شود.

خبرنگاری در این باره كه 1+5 به این نتیجه رسیده كه ادامه روند فشار موثر نیست و باید رویكرد تعاملی داشته باشد و اینكه آیا گروه 1+5 می تواند در این روند پایبند باشد پرسید و جلیلی پاسخ داد: روندی كه در 8 ماه گذشته شاهد آن بودیم علیرغم اینكه خودشان اذعان داشتند هر آن چه در توان داشته اند بر علیه ملت ما به كار برده اند امروز می بینیم كه این نتایج برای آنها هم قابل توجه است.

وی ادامه داد: در 8 ماه گذشته جمهوری اسلامی ایران موفقیت های بزرگی داشته است. تهران در شهریورماه كانونی برای یك تمركز و جلسه بین المللی كه بیش از 120 كشور جهان در آن حضور پیدا كردند بود.

رئیس تیم مذاكره كننده جمهوری اسلامی ایران در آلماتی خاطرنشان كرد: اكثریت قاطع جامع بین المللی بارها و آخرین بار با حضور در تهران حمایت خود را از حقوق هسته ای كشورمان اعلام كردند.

جلیلی با اشاره به این كه پیشرفت هایی در زمینه علمی اقتصادی نیز داشتیم خاطرنشان كرد: در سال 2012 آنها اعلام كردند جمهوری اسلامی ایران بالاترین رشد علمی را داشته است حتی در زمینه اقتصادی با وجود فشارهایی كه بیان می كنند نتیجه ای حاصل نشده است.

وی تاكید كرد: در كمتر از یک ماه گذشته در 22 بهمن مردم با نشاط تر و محكم تر از همیشه از حقوق خود دفاع و اعلام حمایت كردند. مجموعه اینها باید شرایط جدیدی را به آنها نشان دهد كه به راهبرد جدید فكر كنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره كه چه عاملی باعث شده 1+5 نسبت به پذیرش خواسته ها روند خود را تغییر دهد و برای ادامه این روند چه راهكاری وجود دارد، گفت: اگر آنها ارزیابی صحیحی از روند هشت ماه گذشته داشته باشند می بینند كه نه تنها فشارها نتیجه مورد نظر آنها را حاصل نكرد بلكه باعث شد مردم به لحاظ سیاسی و اجتماعی موفقیت های بیشتری داشته باشند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینكه این مساله به آنها كمك خواهد كرد به سمت راهبرد صحیح حركت كنند اظهار داشت: این كه پیشنهادهای آلماتی واقع بینانه تر بود نشان می دهد آنها هستند كه بعد از فشارها به این نتیجه رسیدند كه باید در دیدگاه خود تغییر دهند.

جلیلی درباره برخی از سایت های ایرانی كه غربی ها خواستار بسته شدن آن بودند و همچنین درباره نحوه غنی سازی اورانیوم اظهار داشت: آنچه مطرح شده این است كه ما برای همكاری ها همان طور كه در مسكو نیز اعلام كردیم حركت می كنیم و آنها به پیشنهاد ما در مسكو نزدیك شدند.

وی افزود: آنها امروز به این نتیجه رسیدند بعد از هشت ماه كه باید گام های واقع بینانه تری برای نزدیك شدن به ایران بردارند.

رئیس تیم مذاكره كننده جمهوری اسلامی ایران در آلماتی در پاسخ به سوالی درباره درخواست 1+5 و غرب برای بسته شدن سایت فردو گفت: سایت فردو یك سایت قانونی و شناخته شده برای آژانس بین المللی انرژی اتمی است و زیر نظر آژانس است و آژانس فعالیت های آن را بررسی می كند.

وی ادامه داد: بسته شدن این سایت هیچ توجیهی ندارد و آنها نیز این درخواست را نداشتند.

خبرنگاری درباره همزمانی مذاكره با 1+5 و مذاكرات ایران و آژانس و تاثیرگذاری روند مذكرات 1+5 بر مذاكرات آژانس پرسید و جلیلی پاسخ داد آن چه در تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آژانس وجود دارد این است كه جمهوری اسلامی به عنوان یك عضو ان پی تی و آژانس فعال ترین و بیشترین همكاری را داشته كه این یك ادعای صرف نیست.

وی تاكید كرد: ما از رفتار خود مطمئن هستیم و مشكلی با شفاف سازی نداریم اگر همكاری ها بخواهد فراتر از این بحثها باشد جمهوری اسلامی ایران چارچوبی دارد كه باید در چارچوب مشخص این همكاری ها شكل بگیرد.

جلیلی بیان كرد: ما در گفتگو با آژانس و 1+5این مساله را مطرح كردیم.

رئیس تیم مذاكره كننده جمهوری اسلامی ایران در آلماتی در پاسخ به سوال دیگری در این باره كه رژیم صهیونیستی به عنوان یكی از دارندگان سلاح هسته آی است اعلام كرده كه با 1+5 در ارتباط است و توصیه شما به 1+5 چیست گفت: توصیه ما به 1+5 این است كه آنها هزینه دیگران را نپردازند.

وی ادامه داد: برخی می خواهند با هزینه گفتگوها و البته گروه 1+5 اهداف خود را دنبال كنند. رژیم صهیونیستی اولین دارنده سلاح های هسته ای است كه جامعه جهانی باید به این مساله رسیدگی كند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاكید كرد: اتهامی كه متوجه رژیم صهیونیستی است فراتر از اتهام است و آنها به اذعان خودشان به سلاح دست یافته اند. جامعه جهانی باید عزم جدی برای خلع سلاح این رژیم داشت باشد و بررسی كنند چه كسی سلاح در اختیار آنها قرار داده است.

جلیلی ادامه داد: علاوه بر این جامعه جهانی باید توجه كند كه رژیم صهیونیستی برای اهداف نامشروع خود نخواهد از دیگران هزینه كند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه راه حل های بهتر برای دستیابی به پیشرفت در مذاكرات با 1+5 چه خواهد بود اظهار داشت: آنها به هر حال در این هشت ماه به این نكته توجه پیدا كرده اند كه باید اعتماد ملت ایران را جذب كنند و این مساله مثبت بود.

وی افزود: برای رفتارهای اعتمادسازی یكی از بحث های مهم این است كه گام هایی را در این مسیر برداریم. نكته این است كه این گام ها را چگونه می خواهیم برداریم.

جلیلی گفت: ما آمادگی داریم و بیان كردیم آنچه باید برداشته شود در این مسیر می تواند گام های بلند باشد اما می توانیم از گام های كوچك نیز شروع كنیم.

وی با اشاره به اینكه آنها به گام هایی اشاره كردند تصریح كرد: ما گفتیم باید موازنه وجود داشته باشد به طور مثال اگر مساله رفع تحریم ها مطرح است اگرچه نفس ورود آنها به این بحث مثبت است اما باید با یك توازن جدی باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاكید كرد در بحث كارشناسی نیز قرار شد در همین راستا باشد كه چگونه می توانیم گام های متوازن برداریم.

سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه نشست خبری در آلماتی قزاقستان که بعد از مذاکرات ایران با 1+5 برگزار شد در پاسخ به سئوالی در رابطه با تحولات سوریه، تصریح کرد: ما در گفتگوهای استانبول، بغداد و مسکو یکی از پیشنهاداتی که مطرح کرده بودیم رایزنی در خصوص مسائل هسته ای بود. از جمله سوریه و بحرین.

وی افزود: سال گذشته در استانبول مطرح کردیم مسیر برخی کشورها در سوریه غیر دموکراتیک و غلط است و مجال را برای فعالیت تروریستی فراهم می کند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: راه حل سوریه یک کلمه است و آن دموکراسی است. همه باید به سازوکار دموکراسی تن بدهند تا زمینه برای گفتگوها در سوریه فراهم شود تا مردم سوریه بتوانند در یک فرآیند داخلی با انتخابات سرنوشت خود را محقق کنند.

وی یادآور شد: برخی خلاف این راه رفتند و به تروریست ها کمک کرده و به سوریه سلاح ارسال کردند خودشان به این نتیجه رسیدند که مسیرشان غلط بوده و امروز واقعیت میدان این است که نظر جمهوری اسلامی ایران درست بوده است.

خبرنگاری در رابطه با پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات آلماتی سئوال کرد که جلیلی با بیان اینکه پیشنهادات ایران همان پیشنهادات قبلی است که در 5 محور در مسکو ارائه شد، گفت: مهمترین محور پیشنهاد ایران حق غنی سازی اورانیوم است که باید حق قانونی ما مورد احترام قرار گیرد. ما همچنان مخالفت خود را با سلاح هسته ای اعلام می کنیم.

به گفته جلیلی همکاری های متعارف در زمینه هسته ای و همکاری های منطقه ای و اقدامات اعتماد ساز از دیگر محورهای پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران است.

وی بار دیگر تاکید کرد که 1+5 یک گام به پیشنهادات ایران نزدیک شده است که مثبت است.

جلیلی ادامه داد: پیشنهاد ما مجموعه پیشنهادت قبلی بود اما آنچه که باعث جدید شدن آن می شود این است که ما راهکارهای اجرایی شدن آن پیشنهادات را ارائه کردیم.

خبرنگار بی بی سی از جلیلی سئوال کرد که آیا در رابطه با درصد غنی سازی اورانیوم با گروه 1+5 گفتگو شد که دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: ایران حق غنی سازی را طبق ان پی تی دارد. ما این حق را برای نیازمان اعمال می کنیم چه 5 درصد و چه 20 درصد. چون می بایست نیاز خود را برطرف کنیم.

جلیلی گفت: البته زمان که ما 20 درصد را نداشتیم نیاز خود را برای تامین این سوخت را به دنیا اعلام کردیم آنها ندادند خودمان تامین کردیم. الان هم این را حق خود می دانیم که برای رفع نیازهای دارویی خود غنی سازی داشته باشیم و اعمال حق ما مبتنی بر نیاز ماست. مادامی که نیاز داشته باشیم حقمان را اعمال می کنیم.

سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در رابطه با واکنش 1+5 به این دیدگاه ایران گفت: در این دور 1+5 واقع بینانه بود و سعی کرد به دیدگاه ما نزدیک شود اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

جلیلی اظهار کرد: البته در همین حد نیز گام 1+5 مثبت است.

وی در خاتمه گفت: آنها پیشنهاداتی برای شناخته شدن حق ما و گام هایی که در جهت رفع نگرانی های ما از جمله تحریم ها باید بردارند داشتند.