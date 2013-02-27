درد، زیبایی و مشکلات جویدن سه عامل اصلی مراجعه به دندانپزشك

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر آرش منصوریان اظهار کرد: گاهی به علت تشخیص اشتباه در دردهای ناحیه فک و یا نورالژی با درد دندان درمانهای دندانی چون عصب کشی و ترمیم انجام می شود.

وی ادامه داد: البته با توجه به چند نکته ساده می توان درد ناشی از پوسیدگی دندان را از دردهای رشته های عصبی و بیماری ویروسی زونا تشخیص داد به طور مثال درد ناشی از نورالژی آنی و چند ثانیه است حال آن که دردهای دندانی طولانی تر است یا دردهای ناشی از زونا با علایم زخم داخل دهانی همراه است و بصورت یک طرفه و مداوم بروز میکند.

مدیر گروه بیماریهای دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: دردهای ناشی از رشته های عصبی دردهای بسیار تیز و یک طرفه هستند به نحوی که بیمار اظهار می کند گویی خنجر در صورت فرو رفته است و برای 10 تا 20 ثانیه ادامه دارد.

منصوریان گفت: از دیگر ویژگیهای دردهای رشته های عصبی(نورالژی) وجود درد به همراه ريزش اشک است. به طور مثال فرد پس از گرفتن وضو و یا برخورد باد سرد به صورت دچار این دردها می شود.

وی ادامه داد: بیمار پس از مراجعه به دندانپزشک و تشخیص دردهای با منشا غیر دندانی به متخصص بیماری های دهان، فک و صورت ارجاع داده می شوند.

دبیر علمی پنجاه و سومین کنگره بين المللي انجمن دندانپزشکي‌ایران با بیان این که درد شایع ترین مشکلی است که بیمار را به مطب دندانپزشکان می کشاند، افزود: زیبایی و مشکلات ناشی از جویدن پس از درد علت هاي بعدی مراجعات بیماران است.

منصوریان، مهمترین مشکل در خصوص درد را ندانستن منشا درد نواحی سر، صورت و فک برشمرد و گفت: اگر منشا درد مشخص نشود درمان نیز به راحتی امکانپذیر نیست.

وی با اشاره به برگزار پانل درد با حضور مجرب ترین اساتید دانشگاهي در این کنگره ادامه داد: درد ناحیه سر، صورت و فکین یا ناشی از دردهای داخلی دندان و یا به علت بافتهای اطراف دندان است بخش دیگری از دردها نيز منشا غیر دندانی دارد و مربوط به بافت و نواحی داخل دهان، فک و صورت است.

براساس این گزارش، پنجاه و سومین کنگره بين المللي انجمن دندانپزشکی ایران از 24 تا 27 اردیبهشت ماه 92 با حضور اساتيد برجسته داخلي و خارجي در مرکز همایشهای برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.