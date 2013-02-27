کشته شدن 35 عضو طالبان/ 10 شبه نظامی به پروسه صلح پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در جریان عملیات پلیس ملی افغانستان با حمایت ارتش و نیروهای ناتو در 24 ساعت گذشته در ولایت های لوگر، پروان، غزنی، خوست، سمنگان، زابل، اروزگان هشت عضو طالبان کشته و 12 فرد دیگر بازداشت شدند.

پلیس ملی افغانستان همچنین موفق به ضبط تسلیحات طالبان و خنثی کردن مین در ولایت های هلمند و ننگرهار شد و این عملیات تلفاتی برای نیروهای امنیتی در پی نداشت.

خبر دیگر اینکه 10 عضو طالبان سلاح های خود را در ولایت غزنی زمین گذاشته و به پروسه صلح در 125 کیلومتری جنوب شهر کابل پیوستند.

همچنین مقامات افغانی اعلام کردند که در عملیات یک هفته ای ارتش افغانستان در ولایت هرات و بادقیس در غرب این کشور بیش از 35 شبه نظامی کشته و 41 فرد دیگر زخمی شدند.