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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۴

تحولات افغانستان/

کشته شدن 35 عضو طالبان/ 10 شبه نظامی به پروسه صلح پیوستند

کشته شدن 35 عضو طالبان/ 10 شبه نظامی به پروسه صلح پیوستند

کشته شدن 35 عضو طالبان و زخمی شدن 41 فرد دیگر در غرب افغانستان و خلع سلاح 10 عضو طالبان از جمله رویدادهای اخیر این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در جریان عملیات پلیس ملی افغانستان با حمایت ارتش و نیروهای ناتو در 24 ساعت گذشته در ولایت های لوگر، پروان، غزنی، خوست، سمنگان، زابل، اروزگان هشت عضو طالبان کشته و 12 فرد دیگر بازداشت شدند.

پلیس ملی افغانستان همچنین موفق به ضبط تسلیحات طالبان و خنثی کردن مین در ولایت های هلمند و ننگرهار شد و این عملیات تلفاتی برای نیروهای امنیتی در پی نداشت.

خبر دیگر اینکه 10 عضو طالبان سلاح های خود را در ولایت غزنی زمین گذاشته و به پروسه صلح در 125 کیلومتری جنوب شهر کابل پیوستند.

همچنین مقامات افغانی اعلام کردند که در عملیات یک هفته ای ارتش افغانستان در ولایت هرات و بادقیس در غرب این کشور بیش از 35 شبه نظامی کشته و 41 فرد دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 2007526

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