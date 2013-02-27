برنامه اردوهای تیم ملی راگبی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمن‌های ورزشی، این اردوها در چهار مرحله و در استان‌های مختلف برگزار خواهد شد. "حسین خبیری" دبیر انجمن و مدیر تیم‌های ملی ضمن اعلام این خبر گفت: استانهای علاقه‎‌مند می توانند درخواست میزبانی خود را تا 28 اسفندماه جاری به صورت کتبی به دفتر انجمن ارسال کنند. ضمن این که هم‌ زمان با برگزاری این اردوها در هر مرحله یک دوره کلاس مربیگری و داوری نیز در استان مربوطه برگزار خواهد شد.

بر این اساس مرحله نخست اردوهای تیم ملی طی روزهای 28 فروردین تا اول اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. مرحله دوم طی روزهای ششم تا 16 اردیبهشت برپا می‌شود و مرحله سوم اردوها نیز در روزهای 21 الی 31 اردیبهشت ماه آینده دایر می‌شود. مرحله چهارم و آخرین اردوی تیم ملی نیز روز چهارم خردادماه شروع می‌شود و تا یازدهم خردادماه آینده ادامه می یابد.

مسابقات راگبی 15 نفره سید دو آسیا خردادماه سال آینده در کشور مالزی برگزار خواهد شد.

