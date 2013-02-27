"دارت" نمایشی از آثار کاریکاتور هنرمند اراکی گشایش یافت

ميثم جعفرخاني در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در آثار اين نمايشگاه به سه موضوع سياسي، اجتماعي و ورزشي پرداخته شده است.

وي افزود: تعداد آثار اين نمايشگاه 33 اثر است كه 12 اثر در زمينه سیاسي،12 اثر اجتماعي و هفت اثر ورزشي است.

جعفرخاني اظهار كرد: كاريكاتورها با تكنيك مدادرنگي و اكريليك كشيده شده اند.

اين هنرمند اراكي علت انتخاب نام "دارت" براي نمايشگاهش را انتقادهايي دانست كه كاريكاتور را نشانه گرفته است.

وي ادامه داد: به نظر من كاريكاتور در جامعه ما بسيار مهجور مانده است و بايد در معرفي و آشتي اين هنر با مردم تلاش كرد.

جعفرخاني اين نمايشگاه را در ادامه نمايشگاه كاريكاتور" مداد سرخ سر سبزم داد بر باد" دانست و خاطر نشان كرد: نمايشگاه كاريكاتور قبلي من كه به موضوع چهره پرداخته بود، تلاشي بود براي فراهم آوردن فضا براي ديگر هنرمندان جوان كاريكاتور تا آثارشان را ارائه بدهند.

گفتني است اين نمايشگاه از هشت اسفند آغاز و تا ده اسفند هر روز از ساعت 16 پذيراي علاقمندان است.