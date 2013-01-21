عکسهای مستند اجتماعی در فرهنگسرای آیینه اراک به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرنگارمهر، سومین نمایشگاه عکس تجربیات چهار ساله حسین حسینی اصیل شامگاه روز یکشنبه در فرهنگسرای آیینه اراک گشایش یافت.

حسینی اصیل در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه این نمایشگاه با موضوع مستند اجتماعی کار شده است گفت: در این نمایشگاه بیش از 40 قطعه عکس به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه اصل تنوع در این نمایشگاه رعایت شده است، اظهار کرد: با توجه به روحیه تنوع طلبی مردم اراک سعی کرده ام که عکس هایم به یک موضوع خاص نپرداخته باشد و در کنار عکس های اجتماعی چندین عکس از طبیعت و صنعت نیز آورده شده است.

سومین نمایشگاه عکس مستند اجتماعی هنرمند اراکی تا سوم بهمن ماه جاری در معرض دید علاقمندان قرار دارد.