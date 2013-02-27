مسئولیت در نظام اسلامی یک فرصت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه بخشدار جدید عسلویه با تقدیر از زحمات چندساله نادری بخشدار سابق عسلویه اظهار داشت: ایشان در همکاری با ستاد نماز جمعه همکاری بسیار مطلوبی داشت و همواره شاهد تلاش وی برای ارتقا و پیشرفت این منطقه بوده‌ایم.

وی با تبریک به بخشدار جدید، خواستار اهتمام جدی همه مسئولان برای پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر این منطقه شد و اضافه کرد: از جناب احمدپور نیز انتظار داریم در مسیر رشد و آبادانی منطقه اهتمام ورزند و در همه حالات خداوند را در نظر داشته باشند.

امام جمعه عسلویه همچنین به استقرار فرمانداری عسلویه اشاره کرد و با تاکید بر لزوم معرفی فرماندار ولایی و مقتدر برای عسلویه، افزود: عسلویه از مناطق مهمی است که ظرفیت بالایی دارد و انتظار داریم با حضور فرماندار مقتدر و ولایت‌مدار شاهد رشد بیش از پیش منطقه باشیم.

وی بر لزوم تلاش همه مسئولان برای ارائه خدمات بیشتر به مردم تاکید کرد و بیان داشت: امام علی(ع) مسئولیت را نعمت خداوند می‌داند و اگر هر صاحب حقی نعمت را درست استفاده کرد نعمتش افزون می‌شود.

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد با بیان اینکه خدمت در نظام اسلامی نعمت است افزود: فرصتی که در اختیار ماست مثل ابر زودگذار است و زود از دست می‌رود و از دست دادن فرصت غصه است.

امام جمعه عسلویه خاطرنشان کرد: مسئولیت در نظام اسلامی طعمه نیست و یک فرصت است و رحمت الهی است و باید مواظب باشیم و از فرصت‌های خدمتگزاری در راستای رضایت مردم و رضایت خداوند استفاده کنیم.

هاشمی‌نژاد با بیان اینکه باید ذره‌بین‌های مختلفی برای دوران مسئولیت قرار دهیم گفت: نخستین ذره‌بین خداوند و رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) هستند و همواره باید مواظب باشیم که خداوند بر اعمال ما نظارت دارد.

وی با بیان اینکه ذره‌بین دوم وجدان آدمی است اظهار داشت: باید همواره به وجدان خود مراجعه کنیم و ببینیم که اعمال و رفتار ما چگونه است.

امام جمعه عسلویه ابراز داشت: مردم ذره‌بین سوم هستند و به فرموده مقام معظم رهبری "مردم همواره از ما مسئولان جلوتر هستند" و باید به ذره‌بین مردم توجه جدی داشته باشیم.

در این آئین با تجلیل از خدمات عبدالله نادری(بخشدار سابق)، سید محمد احمدپور به عنوان بخشدار ویژه عسلویه معرفی شد.