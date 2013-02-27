  1. استانها
  2. بوشهر
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۴۱

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد:

مسئولیت در نظام اسلامی یک فرصت است

مسئولیت در نظام اسلامی یک فرصت است

عسلویه - خبرگزاری مهر: امام جمعه عسلویه گفت: مسئولیت در نظام اسلامی طعمه نیست و یک فرصت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه بخشدار جدید عسلویه با تقدیر از زحمات چندساله نادری بخشدار سابق عسلویه اظهار داشت: ایشان در همکاری با ستاد نماز جمعه همکاری بسیار مطلوبی داشت و همواره شاهد تلاش وی برای ارتقا و پیشرفت این منطقه بوده‌ایم.

وی با تبریک به بخشدار جدید، خواستار اهتمام جدی همه مسئولان برای پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر این منطقه شد و اضافه کرد: از جناب احمدپور نیز انتظار داریم در مسیر رشد و آبادانی منطقه اهتمام ورزند و در همه حالات خداوند را در نظر داشته باشند.

امام جمعه عسلویه همچنین به استقرار فرمانداری عسلویه اشاره کرد و با تاکید بر لزوم معرفی فرماندار ولایی و مقتدر برای عسلویه، افزود: عسلویه از مناطق مهمی است که ظرفیت بالایی دارد و انتظار داریم با حضور فرماندار مقتدر و ولایت‌مدار شاهد رشد بیش از پیش منطقه باشیم.

وی بر لزوم تلاش همه مسئولان برای ارائه خدمات بیشتر به مردم تاکید کرد و بیان داشت: امام علی(ع) مسئولیت را نعمت خداوند می‌داند و اگر هر صاحب حقی نعمت را درست استفاده کرد نعمتش افزون می‌شود.

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد با بیان اینکه خدمت در نظام اسلامی نعمت است افزود: فرصتی که در اختیار ماست مثل ابر زودگذار است و زود از دست می‌رود و از دست دادن فرصت غصه است.

امام جمعه عسلویه خاطرنشان کرد: مسئولیت در نظام اسلامی طعمه نیست و یک فرصت است و رحمت الهی است و باید مواظب باشیم و از فرصت‌های خدمتگزاری در راستای رضایت مردم و رضایت خداوند استفاده کنیم.

هاشمی‌نژاد با بیان اینکه باید ذره‌بین‌های مختلفی برای دوران مسئولیت قرار دهیم گفت: نخستین ذره‌بین خداوند و رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) هستند و همواره باید مواظب باشیم که خداوند بر اعمال ما نظارت دارد.

وی با بیان اینکه ذره‌بین دوم وجدان آدمی است اظهار داشت: باید همواره به وجدان خود مراجعه کنیم و ببینیم که اعمال و رفتار ما چگونه است.

امام جمعه عسلویه ابراز داشت: مردم ذره‌بین سوم هستند و به فرموده مقام معظم رهبری "مردم همواره از ما مسئولان جلوتر هستند" و باید به ذره‌بین مردم توجه جدی داشته باشیم.

در این آئین با تجلیل از خدمات عبدالله نادری(بخشدار سابق)، سید محمد احمدپور به عنوان بخشدار ویژه عسلویه معرفی شد.

کد مطلب 2007842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها