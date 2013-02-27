به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، عمران الزعبی گفت: بخش مهمی از آنچه علیه سوریه در جریان است، جنگ رسانه ای است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد: این اتفاقی نیست که دهها رسانه علیه سوریه فعالیت کنند. سوریه از ابتدای بحران با تروریسم بین المللی شامل سازمان القاعده و شاخه آن جبهه النصره مبارزه کرده است.

وی بیان کرد: آنچه علیه سوریه در جریان است در واقع رویارویی میان کشوری مستقل و تروریستهایی است که به شکل غیر قانونی و به تعداد زیاد و با حمایت دستگاههای اطلاعاتی بیگانه وارد سوریه شده اند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه بیان کرد: مرزهای ترکیه به اردوگاههایی برای آموزش تروریستها تبدیل شده است، هزاران تروریست در مناطق شمالی لبنان و در مرزهای اردن با سوریه قرار دارند.

وی افزود: سازمان القاعده بیش از هر زمان دیگری به اروپا نزدیک شده است. تروریستها در راستای تخریب زیر ساختهای سوریه حرکت می کند.