  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۱۴

عمران الزعبی:

القاعده بیش از هر زمان دیگری به اروپا نزدیک شده است

القاعده بیش از هر زمان دیگری به اروپا نزدیک شده است

وزیر اطلاع رسانی سوریه با اشاره به خطر القاعده برای قاره اروپا از حضور هزاران تروریسم در مناطق مرزی سوریه با کشورهای همسایه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، عمران الزعبی گفت: بخش مهمی از آنچه علیه سوریه در جریان است، جنگ رسانه ای است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد: این اتفاقی نیست که دهها رسانه علیه سوریه فعالیت کنند. سوریه از ابتدای بحران با تروریسم بین المللی شامل سازمان القاعده و شاخه آن جبهه النصره مبارزه کرده است.

وی بیان کرد: آنچه علیه سوریه در جریان است در واقع رویارویی میان کشوری مستقل و تروریستهایی است که به شکل غیر قانونی و به تعداد زیاد و با حمایت دستگاههای اطلاعاتی بیگانه وارد سوریه شده اند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه بیان کرد: مرزهای ترکیه به اردوگاههایی برای آموزش تروریستها تبدیل شده است، هزاران تروریست در مناطق شمالی لبنان و در مرزهای اردن با سوریه قرار دارند.

وی افزود: سازمان القاعده بیش از هر زمان دیگری به اروپا نزدیک شده است. تروریستها در راستای تخریب زیر ساختهای سوریه حرکت می کند.

کد مطلب 2007922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها