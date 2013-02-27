تکرار ادعاهای جان کری درباره ایران / ادعای حمایت آمریکا از مذاکره میان دولت سوریه و مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فرانس 24، "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با همتای فرانسوی اش در پاریس به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به سوالی که در مورد احتمال انجام مذاکرات دوجانبه بین تهران و واشنگتن مطرح شد گفت: "باراک اوباما" رسما اعلام کرده که آماده مذاکره با ایران در صورت موافقت رهبر این کشور بوده و به دنبال مذاکره دو جانبه با این کشور است.

کریبا اذعان به اینکه ایران کشوری با تاریخی غنی و قابل توجه است، ادعا کرد من بار دیگر تاکید می کنم ایالات متحده آمریکا جدیت خود را در مذاکره با ایران همراه با رعایت احترام متقابل نشان داده است.

وزیر خارجه آمریکا با تکرار ادعاها و اتهامات نخ نما شده در خصوص اینکه سیاست اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای است، یادآور شد: ما به دنبال حل موضوع هسته ای ایران هستیم و گمان می کنم ایران می داند که در این راستا چه کاری باید انجام دهد.

وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت واشنگتن را از اقدامات انجام شده برای انجام مذاکره بین مقامات سوریه و مخالفان دولت این کشور اعلام کرد. کری که در ادامه نخستین تور خارجی خود از برلین به پاریس رفته با مقامات فرانسه در مورد بحران سوریه و تحولات مالی مذاکره کرده است.



ادعای جان کری مبنی بر حمایت آمریکا از انجام مذاکره میان دولت و مخالفان سوری در حالی است که برخی منابع غربی از تغییر موضع آمریکا در خصوص سوریه و ارسال مستقیم سلاح برای گروههای مخالف در این کشور خبر داده اند.

گفتنی است وزیر خارجه آمریکا قرار است روز پنج شنبه به رم رفته و با مقامات دولت ایتالیا دیدار و گفتگو کند. سفر به ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس از دیگر برنامه های تور 10 روزه کری به شمار می رود.