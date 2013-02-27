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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۵۸

پس از نشست رویانیان با کفاشیان ؛

کمیته انضباطی یحیی گل‌محمدی را بخشید

کمیته انضباطی یحیی گل‌محمدی را بخشید

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال چند ساعت پس از نشست مسئولان باشگاه پرسپولیس و سران این فدراسیون رای به بخشیده شدن سرمربی قرمزها داد!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، به دنبال درخواست باشگاه پرسپولیس مبنی بر بخشیده شدن سرمربی این تیم و بر اساس گزارش ناظر مسابقه پرسپولیس برابر آلومینیم هرمزگان، کمیته انضباطی با بخشیده شدن محرومیت یک جلسه‌ای یحیی گل‌محمدی موافقت کرد تا این مربی در دیدار روز پنجشنبه برابر سایپا روی نیمکت پرسپولیس بنشیند.

کمیته انضباطی همچنین اعلام کرد که مجتبی حسینی، مربی تیم پرسپولیس به یک جلسه محرومیت و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین باشگاه آلومینیم هرمزگان به خاطر رفتارهای تماشاگرانش در دیدار با پرسپولیس به پرداخت 30 میلیون ریال محکوم شده است.

کد مطلب 2008057

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