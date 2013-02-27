هدایت پرسپولیس توسط کریمی صحت ندارد/ لیگ برای ما تمام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گلمحمدی در نشست خبری قبل از بازی با سایپا که بعدازظهر امروز چهارشنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد در خصوص شرایط تیم پرسپولیس گفت: وضعیت تیم ما بد نیست. غیر از مصدومیت مهدویکیا و کریمی، بازیکنان محروم هم داریم ولی بقیه نفرات کاملا آماده هستند و انشاءالله فردا با ارایه یک بازی خوب دنبال کسب سه امتیاز هستیم.
وی در خصوص این که پرسپولیس برای این دیدار با کمبود بازیکن مواجه شده یا خیر، عنوان کرد: بازیکنان جایگزین خوبی داریم و مشکلی از این بابت وجود ندارد. بازیکنان جوان با انگیزهای در تیم حضور دارند که مترصد فرصت هستند و فردا قصد داریم از این نفرات استفاده کنیم.
گلمحمدی با اشاره به محرومیت خود و دستیارش در این دیدار و نحوه هدایت تیم عنوان کرد: من و حسینی روی سکوها هستیم ولی آقای عزیزیان روی نیمکت حضور دارد. نمی دانم با تلفن میتوانیم نکات مورد نظر را به وی گوشزد کنیم یا نه. به هر حال باید از بالا تیم را هدایت کنیم.
سرمربی تیم پرسپولیس در خصوص شایعه مربوط به هدایت این تیم در دیدار مقابل سایپا توسط علی کریمی خاطرنشان کرد: در صورتی که کریمی آمادگی لازم و فنی را برای این بازی پیدا کرده باشد ما از او برای بازی کردن استفاده خواهیم کرد نه این که تیم را هدایت کند. بنابراین کوچ کردن تیم توسط کریمی صحت ندارد.
مشکل گلزنی پرسپولیس در دیدارهای اخیر موضوع دیگری بود که گل محمدی درباره آن گفت: ما در بازیهای اخیر ایجاد موقعیت کردهایم و این برای من خیلی مهم است. در هر دورهای ممکن است اتفاق بیافتد که مهاجمان در گلزنی مشکل پیدا کنند ولی امیدوارم از فردا این مشکل ما حل شود. الآن افسوس امتیازاتی را می خورم که بنابر دلایل غیر فوتبالی از دست دادهایم. در صورتی که باید برای قهرمانی یا کسب سهمیه آسیا میجنگیدیم باید بگویم که دیگر لیگ برای ما تمام شده است و بازی فردا هم به نوعی یک دیدار تدارکاتی قبل از مصاف با ذوب آهن در جام حذفی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از ترکیب اصلی تیم برابر سایپا استفاده خواهد کرد، تصریح کرد: فکر میکنم فاصله پنج روزه تا بازی ذوبآهن فرصت خوبی برای ریکاوری بازیکنان باشد. ما فردا با تمام قوا به مصاف سایپا می رویم و معتقدم که در صورت استراحت دادن به بازیکنان، آنها از شرایط بازی دور خواهند شد.
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سایپا در هفته بیست و هشتم دوازدهیمن دوره رقابت های لیگ برتر ساعت 17:20 روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
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