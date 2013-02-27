به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که شامگاه امروز چهارشنبه به میزبانی العین برگزار شد نماینده امارات با حساب 3 بر یک از سد تیم قدرتمند الهلال عربستان گذشت تا شگفتی بزرگی را رقم بزند. نیمه نخست این بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. ابتدا عبدالله الدوساری در دقیقه 9 بازی الهلال را پیش انداخت که عمر عبدالرحمن در دقیقه 27 این گل را پاسخ داد تا کار به تساوی کشیده شود.

در نیمه دوم که هر دو تیم یک بازیکن خود را به دلیل دریافت کارت قرمز از دست دادند این العین بود که دو گل زد و کار حریف را یکسره کرد. آلکس بروسکه در همان دقیقه ابتدایی نیمه دوم برای دومین بار دروازه الهلال را گشود و آسامو جیان، مهاجم سرشناس العین هم در دقیقه 90 تیر خلاص را به تیم پرستاره الهلال شلیک کرد تا العین به یک برد شگفت انگیز دست یابد.

با این نتیجه، العین با کسب 3 امتیاز در صدر جدول رده بندی گروه D لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت و استقلال، الریان و الهلال نیز به ترتیب در مکان‌های دوم تا چهارم ایستادند.