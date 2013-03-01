به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، هادی الموسوی رئیس بخش آزادی ها و حقوق بشر جمعیت الوفاق به ادعاهای مکرر آل خلیفه مبنی بر دستگیری هسته های تروریستی با هدف توجیه ادامه سرکوب قیام مردم بحرین اشاره و اعلام کرد: بحثهای مربوط به دستگیری باندها و تشکلات موضوعی بی ارزش و مسخره است.

وی افزود: این داستانهای دراماتیک از زمان استقلال بحرین از سوی رژیم تکرار شده و طی آن تعدادی از افراد بیگناه متهم شده اند.

رئیس بخش حقوق بشر جمعیت الوفاق بحرین بیان کرد: طرح این مسائل، نشانه بحران رژیم است. رژیم در برخورد با خواسته های معقول و بر حق مردم بحرین سیاستهای سرکوبگرانه را در پیش گرفته است.

وی افزود: در هر دوره که مردم بر خواسته های خود تاکید کرده اند رژیم فقط در برابر آنها راهکار امنیتی را در پیش گرفته است.