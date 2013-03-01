به گزارش خبرنگاران مهر، خبرنگاران خبرگزاری مهر و فارس که چهارشنبه شب دچار حادثه در جاده ای موسومبه جاده مرگ شدند که خوشبختانه وضعیت آنها رو به بهبودی است.

در این حادثه دو سرنشین عقب خودرو دچار جراحات شدیدی شده بودند که توسط اورژانس منطقه به بیمارستان منتقل شدند و تحت مداوا قرار گرفتند.

به گزارش مهر یکی از خبرنگاران صبح امروز از بیمارستان ترخیص شد.

همچنین خبرنگار خبرگزاری فارس نیز روز گذشته برای جراحی به اتاق عمل منتقل شد و امید است تا وضعیت او نیز در سریع ترین زمان بهبود یابد.

گفتنی است جاده مرگ فاقد هر گونه علادم هشدار دهنده می باشد که این موضوع بر شدت وقوع حوادث بی تاثیر نیست.

انتظار می رود تا وزارت راه و ترابری در سریع ترین زمان ممکن نسبت به بهبود و رسیدگی به وضعیت این جاده اقدامات لازم را به عمل آورد.

امید می رود تا این اتفاق زنگ خطری باشد برای مسئولین وزارت راه و اداره کل راه و ترابری استان اصفهان تا در سریع ترین زمان ممنکن نسبت به بهبود وضعیت این جاده اقدامات لازم را به عمل آورد.