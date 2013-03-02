به گزارش خبرنگار مهر،10 سال پیگیری مردم منطقه شرق اصفهان، ماهانه چهار قربانی، مرگ، قطع نخاع، جراحات شدید این عبارات گویا برای مسئولان اصفهانی دیگر تکراری شده‌اند که حتی یکبار برای بازدید هم که شده، سری به "جاده مرگ" اصفهان نمی‌زنند.

حسن، پیرمردی که در شهریورماه همین سال در "جاده مرگ" قربانی شد و حالا بچه هایش مهر یتیمی بر پیشانیشان خورده، یکی از ده‌ها قربانیانی است که فقط از ابتدای سال تاکنون در دام این جاده افتاده اما به رغم عمق فاجعه در این منطقه هنوز هیچ مسئولی به روی خود نمی‌آورد که مقصر این همه قربانی و تلخ‌کامی که هر روز به جان مردم می‌ریزد، کیست.

تنها افرادی که در تمام این سال‌ها در قبال این جاده‌ای که مردم عنوان "مرگ" را بر آن نهاده‌اند نکات را متذکر شده اند، خود مردم منطقه بوده‌اند.

در این سالها تمام مسئولان از نماینده مجلس تا وزیر راه و شهرسازی که این جاده را نزدیک دیده است، تنها در حد همان وعده‌ها که هیچگاه به عمل نرسید، پیگیر اوضاع نابسامان این جاده بوده‌اند و در گذر زمان یادشان رفته که مردمی که در طول هفته پای این جاده جان می‌سپارند یا دچار نقص عضو می‌شوند در واقع قربانیان وعده‌هایی شده اند که هیچگاه عملیاتی نشد.

مردم شرق اصفهان در تمام این سالها بیکار ننشسته‌اند و برای رفع این مشکل حتی حاضرند 80 درصد از اراضی که برای بهبود این جاده نیاز به آزادسازی دارند را بدون هیچ هزینه‌ای در اختیار مسئولان قرار دهند اما این اقدام مردم منطقه هم نتوانسته مسئولان را متوجه جاده کند، کشاورزی که در این منطقه سال‌ها بیکار مانده و سرمایه‌ای جز زمین کشاورزی‌اش ندارد حاضر است برای نجات مردم از تنها دارایی‌اش بگذرد اما دیگر شاهد مسافرانی که به محض عبور از "جاده مرگ" تبدیل به قربانی می‌شوند، نباشد.

یک پیچ و چند سه راهی خطرناک تمام سهم مردم شرق اصفهان از این جاده هشت کیلومتری شده است، جاده‌ای که هیچ یک از علائم راهنمایی و رانندگی را به رغم خطرناک بودنش در کنار خود ندارد و همین موضوع سبب شده تا بسیاری از رانندگانی که به این مسیر آشنایی ندارند در دام آن بیفتند و سرنوشتشان به دست یک تصادف سپرده شود.

سرنوشتی که علاوه بر کشته شدن چندین سرپرست خانواده و چند نفر جوان، در روزهای گذشته گریبان همکاران رسانه‌ای ما در اصفهان را نیز گرفت، همکارانی که برای یک ماموریت خبری به منطقه شرق اصفهان اعزام شده بودند در حین بازگشت از این منطقه و در مسیر "جاده مرگ" به دلیل تاریکی هوا، شرایط نامساعد جاده و نبود هیچ نشانه‌ای از علائم رانندگی نبود، دچار حادثه شدند و دو نفر ازآنها به دلیل جراحات وارده در بیمارستان بستری شدند.

گرچه طی مسیر منطقه شرق اصفهان تا مرکز شهر حدود نیم ساعت بیشتر طول نمی‌کشد اما به دلیل حضور با تاخیر نیروهای امدادی و آمبولانس بر سر این تصادف، مصدومان حدود دو ساعت پس از وقوع حادثه و آنهم باز با کمک فراوان مردم منطقه به بیمارستان منتقل شدند که در کنار این همه بی‌نظمی و بی‌مسئولیتی در قبال جان شهروندان، امکانات محدود آمبولانسی که مجروحان را به بیمارستان منتقل کرد در نوع خود بی‌نظیر بود!

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یادداشت: مریم السادات کراری