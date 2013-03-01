به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدشریف حسینی کوهستانی در نشست هم اندیشی اساتید گفتمانهای دینی دانشجویی و دانش آموزی استان يزد اظهار داشت: بحث گفتمان از زمان ائمه اطهار نیز مرسوم بوده و احادیث موجود بیانگر این موضوع هستند.

وی با بیان اینکه در احادیث اشاره شده که مردم از امام معصوم سئوال می کردند و ایشان جواب می دادند، افزود: این نکته نشان می دهد که معصومین ما نیز با شناخت از نیاز مخاطب، نسبت به رفع آن پاسخ لازم را ارائه می دادند.

حسيني كوهستاني ادامه داد: گفتمان های دینی یکی از طرح های درخشان و موفق سازمان تبلیغات اسلامی کشور است که توانسته برای اشاعه و ترویج فرهنگ اسلامی و دین مداری در میان جوانان و نوجوانان نقش موثری را ایفا کند.

مديركل تبليغات اسلامي استان يزد با بیان اینکه سئوال کردن، کلید حل همه مشکلات است، اضافه کرد: باید هر پرسشی را پاسخ داد و به گونه ای برخورد کرد که کسی از سئوال پرسیدن وحشت نداشته باشد ضمن اینکه پاسخ درستی نیز برای رفع ابهام داده شود.

وی بیان کرد: در راستای مقابله با دسیسه های دشمن، پاسخگویی حضوری به سئوالات، شبهات و نیازهای فکری نسل جوان یک ضرورت جدی است و لازم است به گونه ای برگزار شود تا گریزان از این گفتمان ها نباشند.

حسيني كوهستاني افزود: ایجاد فضای مناسب و امن برای طرح پرسش های مخاطبان و تعمیق مبانی نظری، اعتقادی و ارزشی مخاطبان به واسطه زدودن شبهات به روش چهره به چهره از مهمترین اهداف برگزاری گفتمان های دینی است.

وی ادامه داد: بستر‌سازی مناسب برای ایجاد تعامل میان جوانان و نوجوانان و اساتید، ایجاد بینش و توانایی تحلیل در رویدادهای فرهنگی برای مقابله با تهاجم فرهنگی از دیگر اهداف برگزاری گفتمان های دینی است.

مديركل تبليغات اسلامي استان يزد با تاکید بر عمل به شیوه رسول گرامی اسلام در گفتمان ها تصریح کرد: بهترین روش این است که شیوه رسول‌الله (ص) را در پیش بگیرید و با موشکافی هر موضوع، فلسفه و اصل هر مطلب را بيان كنيد تا با درک و عقل به آن موضوع عمل کنند و بپذیرند.

وی با بیان اینکه تقویت جبهه فرهنگی انقلاب و تبیین فرهنگ دینی در میان جوانان و نوجوانان از اهداف برگزاری گفتمان های دینی است افزود: در استان یزد سهمیه ای که سالانه به این گفتمان ها اختصاص یافته به ترتیب شامل 50 گفتمان مسجدی، 210 گفتمان دانش آموزی و 20 گفتمان دانشجویی و طلاب است.

حسینی کوهستانی اعلام کرد: با توجه به ابهامات و شبهاتی که بیشتر در ذهن دانش آموزان است، گفتمان های دینی در سطح مدارس بیشترین اهمیت را دارد به همين دليل با این نگاه برگزاری 210 گفتمان در سطح مدارس دیده شده است.

در ادامه جلسه، اساتيد حوزوی حاضر در اين جلسه به ارائه نظرات و ديدگاه‌های خود در مورد گفتمان‌ها و ارزيابی‌های لازم در اين مورد پرداختند.