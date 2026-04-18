خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در قلب ساری، میدان امام حسین(ع) این روزها از یک فضای شهری معمولی فراتر رفته و به صحنهای فعال برای گفتوگوی مستقیم مردم و طلاب تبدیل شده است؛ جایی که پاسخ به شبهات اعتقادی، گفتوگوهای نوجوانانه و فعالیتهای هنری کودکانه در یک بستر واحد و مردمی جریان دارد.
در گوشه و کنار میدان، غرفههای ساده اما هدفمند برپا شده که هرکدام مأموریتی مشخص را دنبال میکنند؛ از پاسخ به شبهات اعتقادی و سیاسی گرفته تا فعالیتهای ویژه کودک و نوجوان. آنچه این فضا را متمایز کرده، حضور مستقیم طلاب در دل مردم و حذف فاصله رسمی میان مخاطب و پاسخگو است؛ فضایی که در آن گفتوگو جایگزین انتقال یکطرفه پیام شده و تجربهای زنده از ارتباط دین و جامعه شکل گرفته است.
حضور میدانی طلاب
حجتالاسلام محمد نبوی مسئول بسیج طلاب مازندران به خبرنگار مهر میگوید: ما تلاش کردهایم از فضای محدود کلاس و منبر صرف عبور کنیم و در دل مردم حضور داشته باشیم. امروز پرسشها در بستر جامعه و فضای رسانهای شکل میگیرد و طبیعی است پاسخ آن هم باید در همان بستر داده شود. به همین دلیل طلاب را به میدان آوردیم تا گفتوگو به صورت مستقیم و واقعی شکل بگیرد.
او ادامه میدهد: بخش مهمی از مراجعات مردم مربوط به شبهات اعتقادی، مسائل روز و همچنین موضوعات مرتبط با جنگ و تحلیلهای رسانهای است. این پرسشها بهویژه ذهن نوجوانان و جوانان را درگیر میکند و اگر بدون پاسخ بماند، تبدیل به ابهامهای جدیتری میشود.
وی افزود: تلاش ما این است که پاسخها ساده، روشن و قابل فهم باشد و در عین حال فضای پرسشگری نیز تقویت شود. حتی برای نوجوانان برنامههایی طراحی شده که در قالب مسابقه و گفتوگوی گروهی وارد بحث شوند تا احساس مشارکت داشته باشند، نه اینکه فقط شنونده باشند.
پاسخ به شبهات؛ گفتوگوی مستقیم با مردم
در بخش دیگری از میدان، حلقههای گفتوگو میان طلاب و مردم شکل گرفته است؛ حلقههایی که در آن افراد با پرسشهای متنوع اعتقادی، اجتماعی و رسانهای وارد بحث میشوند و پاسخها به صورت مستقیم و بیواسطه ارائه میشود.
حجتالاسلام اکبری یکی از طلاب حاضر در میدان میگوید: ما اینجا در حال شنیدن مستقیم دغدغههای مردم هستیم. وقتی گفتوگو بدون واسطه شکل میگیرد، هم فهم ما از مسائل دقیقتر میشود و هم مردم احساس میکنند صدایشان شنیده میشود. این ارتباط دوطرفه مهمترین ویژگی این فضا است و باعث میشود اعتماد و اثرگذاری کار فرهنگی افزایش پیدا کند.
نوجوانان در میدان گفتوگو؛ آموزش در قالب تجربه
در بخش نوجوانان، فضای میدان حالوهوایی متفاوت دارد و گروههای نوجوانی در حلقههای کوچک گردهم می آیند، گفتوگوها در فضایی صمیمی و غیررسمی ادامه دارد و در بسیاری از موارد به پرسش و پاسخهای تعاملی تبدیل میشود. در پایان برخی از این حلقهها، فعالیتهای کوتاه یا مسابقههای فرهنگی برگزار میشود تا مفاهیم مطرحشده تثبیت شود و مشارکت نوجوانان افزایش یابد.
علی قاسمی یکی از نوجوانان حاضر در این برنامه میگوید: اینجا راحتتر میتوانیم سؤال بپرسیم. بعضی چیزها برای ما مبهم بود، اما وقتی توضیح داده میشود بهتر آنها را میفهمیم. این فضا باعث شده نگاه ما به بعضی موضوعات روشنتر شود و علاقهمند شویم بیشتر شرکت کنیم.
بانوی جهادگر؛ روایت یک بسته فرهنگی کامل
در غرفه دیگر از میدان، بخش کودک و نوجوان حالوهوایی متفاوت دارد؛ جایی که صدای خنده کودکان با رنگهای مدادشمعی و حضور مادران در کنار فرزندان درهم آمیخته است. کودکان روی زمین نشستهاند و نقاشیهایی میکشند که هرکدام بازتابی از ذهنیت آنها درباره خانواده، جامعه و مفاهیم فرهنگی است.
مریم عزیزی بانوی طلبه جهادی میگوید: ما یک بسته کامل فرهنگی طراحی کردهایم که هدف آن ارتباط با همه گروههای سنی است. بخش اصلی کار ما پاسخ به شبهات اعتقادی و بهویژه موضوعات حساس روز مانند جنگ است که با حضور اساتید و طلاب انجام میشود.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تلاش ما این است که مردم بتوانند بدون واسطه سؤالهای خود را مطرح کنند و پاسخ روشن دریافت کنند.
او ادامه میدهد: در کنار این بخش، برای نوجوانان برنامههای تعاملی طراحی شده است. ما معتقدیم نوجوان امروز نیاز به گفتوگو دارد، نه آموزش یکطرفه. به همین دلیل نشستهای کوتاه، پرسش و پاسخ و مسابقههای فرهنگی برگزار میکنیم تا نوجوانان در فضای فعال قرار بگیرند و احساس مشارکت داشته باشند. این روش کمک میکند نگاه آنها نسبت به موضوعات فرهنگی و دینی عمیقتر شود.
کودکان و نقاشی؛ زبان ساده مفاهیم عمیق
عزیزی درباره بخش کودک نیز میگوید: در بخش کودک از ابزار هنر استفاده کردهایم. نقاشی و فعالیتهای خلاقانه کمک میکند مفاهیم ارزشی در قالبی ساده و قابل فهم منتقل شود. کودک ممکن است توان تحلیل مفاهیم پیچیده را نداشته باشد، اما از طریق تصویر و تخیل میتواند با آنها ارتباط برقرار کند. هدف ما این است که این ارتباط ذهنی از سنین پایین شکل بگیرد و ادامه پیدا کند.
در بخش خانواده، حضور مادران در کنار کودکان چشمگیر است و بسیاری از آنها فعالیتها را از نزدیک دنبال میکنند. یکی از مادران میگوید: این برنامهها فقط برای بچهها نیست، برای ما هم جذاب است. هم بچهها سرگرم میشوند و هم چیزهای جدید یاد میگیرند. این فضا باعث شده خانوادهها هم درگیر کار فرهنگی شوند و احساس کنند در یک برنامه واقعی و زنده حضور دارند.
در بخش دیگری از میدان، تصاویر شهدا و محتوای بصری مرتبط با ارزشهای انقلاب اسلامی نصب شده است و رهگذران برای لحظاتی توقف میکنند و به آنها نگاه میکنند. این بخش حالوهوایی تأملبرانگیز ایجاد کرده و لایه دیگری به فضای فرهنگی میدان افزوده است.
