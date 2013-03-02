چاوز تحت شیمی درمانی قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "نیکلاس مادرو" با بیان این مطلب گفت: پس از رفع عارضه عفونت ریه که از ماه گذشته میلادی و بدنبال عمل جراحی چاوز به آن مبتلا شده بود، مرحله شیمی درمانی برای مداوای رئیس جمهور آغاز شده است.

مادرو در سخنان خود دلیل بازگشت چاوز به ونزوئلا را اینطور بیانی کرد: مداوی رئیس جمهور وارد مرحله جدیدی شده بود و چاوز می خواست تا برای دریافت مراقبت های بهتر و بیشتر به ونزوئلا بیاید و به خاطر شما (مردم) در کاراکاس باشد.

از تاریخ 11 دسامبر سال گذشته میلادی که چاوز برای انجام چهارمین عمل جراحی خود به کوبا سفر کرده تا کنون هیچ تصویری از وی منتشر نشده البته در هفته های گذشته یک عکس از چاوز به همراه دختران وی منتشر شده اما با این وجود رئیس جمهور ونزوئلا که چندی پیش به کشورش بازگشته و در یک بیمارستان نظامی بستری شده هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده است.