به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد تا مجموعه مقالاتی را در سه جلد تحت عنوان «دائرهالمعارف جنبشهای اسلامی» منتشر نماید. با توجه به برنامه اولیه، قرار است این مجموعه مقالات تا زمان برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در اردیبهشت سال 1392 در دسترس عموم قرار گیرد.
عناوین مقالاتی که در این مجموعه به چاپ خواهند رسید بدین شرح است:
جلد اول: مباحث مفهومی و تاریخی
1. مبانی نظری جنبش و نهضت اسلامی در قرآن و احادیث
2. نمونههای تاریخی جنبشهای اسلامی
3. تعریف جنبشاسلامی از درون/ جنبشهای اسلامی و نظریههای تحلیل سنتی
4. جنبشهای اسلامی و نظریههای تحلیل مدرن
5. بررسی ادبیات مفهومی جنبشهای اسلامی (اسلامگرایی، افراطگرایی، احیاگرایی، بیداری، و ...)
6. جنبشهای اسلامی و مولفههای داخلی خیزش (استبداد، عقبماندگی، و ....)
7. جنبشهای اسلامی و مولفههای خارجی خیزش (استعمار، و ....)
8. جنبشهای اسلامی و مدرنیته
9. جنبش اسلامی، خود، دیگری و هویت
10. شرقشناسی و جنبشهای اسلامی
11. جنبشهای اسلامی و جریانهای رقیب: ناسیونالیسم
12. جنبشهای اسلامی و جریانهای رقیب: سکولاریسم (غربگرایی)
13. جنبشهای اسلامی و جریان روشنفکری در کشورهای اسلامی
14. اصول نظری انقلاب اسلامی ایران به عنوان مهمترین جنبش اسلامی و الگویی برای سایر جنبشها
15. یازده سپتامبر: ترفندی جدید برای استمرار جایگزینی خطر سبز به جای خطر سرخ
16. جنبشهای اسلامی: دین و سیاست
17. جنبشهای اسلامی: عقلانیت نظام سیاسی و مسئله مشروعیت
18. جنبشهای اسلامی و مدرنیته: دموکراسی، حقوق بشر، آزادیهای اساسی و کثرتگرایی، خشونت و تساهل، رسانه
19. جایگاه زنان در جامعه و حکومت اسلامی
20. جایگاه اقلیتهای دینی و نژادی در جامعه و حکومت اسلامی
21. اقتصاد سیاسی و جنبشهای اسلامی
22. سلفی گری و جنبشهای اسلامی
23. انتظارات تربیتی رهبران جنبش اسلامی ایران (دهههای 40 و 50)
24. جنبش اسلامی ایران و مسأله آموزش
25. رهبری و ماهیت آن در جنبشهای اسلامی
جلد دوم: گونهشناسی جنبشها اسلامی معاصر
1. تعریف و تبیین ملاکهای گونهشناسی جنبشهای اسلامی در پرتو مبانی و غایات
2. جنبش اسلامی الجزایر
3. جنبش اسلامی مصر
4. جنبش اسلامی عراق
5. جنبش اسلامی تونس
6. جنبش اسلامی بحرین
7. جنبش اسلامی عربستان
8. جنبش اسلامی یمن
9. جنبش اسلامی سوریه
10. جنبش اسلامی افغانستان
11. جنبش اسلامی مالزی
12. جنبش اسلامی سودان
13. جنبش اسلامی پاکستان
14. جنبش اسلامی لیبی
15. جنبش اسلامی در فلسطین اشغالی
16. حزبالله لبنان
17. جنبشهای اسلامی در اروپا
18. انقلاب اسلامی در ایران
19. جنبش اسلامی ترکیه
20. جنبش اسلامی آسیای مرکزی و قفقاز
21. جنبش اسلامی هند
22. جنبشهای اسلامی روسیه و تأثیر جریان روشنفکری «جدیدیه» بر روی آن
23. جنبشها و جریانات اسلامی در کردستان عراق
24. جنبش اسلامی اندونزی
25. جنبش اسلامی افریقای مرکزی
جلد سوم: رهبران و پژوهشگران جنبش اسلامی
1. سید جمال
2. البنا
3. هضیبی، غزالی، قرضاوی
4. سید قطب
5. امام خمینی و یارانش
6. محمد عبده
7. رشید رضا
8. مودودی
9. صواف (عراق)
10. رهبران ترکیه
11. علامه سید محمدحسین فضل الله
12. برجستهترین پژوهشگران عرصه جنبشهای اسلامی در ایران پیش از انقلاب و آثار آنها
13. برجستهترین پژوهشگران عرصه جنبشهای اسلامی در ایران پس از انقلاب و آثار آنها
14. برجستهترین پژوهشگران عرصه جنبشهای اسلامی در کشورهای عرب و آثار آنها
15. برجستهترین پژوهشگران عرصه جنبشهای اسلامی در اروپا و آثار آنها
16. برجستهترین پژوهشگران عرصه جنبشهای اسلامی در آمریکا و آثار آنها
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