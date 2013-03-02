تیراندازی در کراچی پاکستان 10 کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که امروز شنبه بر اثر رویدادهای مختلف و قتل های هدفمند در شهر کراچی در جنوب این کشور دستکم 10 نفر کشته شدند.

شبکه تلویزیونی دنیا گزارش داد که ساعت 5:30 شاهد آخرین موج حمله مسلحانه در شهر کراچی بودیم و بر اثر آن یک معلم حوزه علمیه کشته شد و ساعتها پس از این حمله پلیس جنازه فردی در منطقه گلستان اقبال کشف شد.

همچنین ساعتها پس از این حمله افراد مسلح ناشانس دست به تیراندازی در منطقه "اورنگی تاون" زدند و بر اثر آن دو نفر کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند که به بیمارستان منتقل شدند.

افراد مهاجم پس از این حادثه صحنه را ترک کرده و تحقیقات درباره این حمله آغاز شده است. از سوی دیگر در حادثه ای دیگر، بر اثر تبادل آتش میان چندین راهزن و ساکنان منطقه "ساخی حسن" کراچی دو راهزن و یک عابر کشته شدند.

همچنین در رویدادی دیگر افراد مسلح دو فرد دیگر را در شهر کراچی کشتند و هویت افراد کشته شده و مهاجمان هنوز مشخص نیست.