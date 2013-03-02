تصادف زنجیره ای در محور یاسوج به اصفهان جان دونفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ضیا رسولی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این حادثه که پنجشنبه در کیلومتر 30 این جاده در منطقه "دارشاهی" اتفاق افتاد، یک دستگاه پراید به دلیل انحراف به چپ، با اتوبوس محور یاسوج به اصفهان برخورد کرد.

وی بیان کرد: پس از این برخورد، هر دو خودرو با یک دستگاه پژو پارس پارک شده و یک دستگاه پژو 405 تصادف می کنند.

وی بیان داشت: در این حادثه یک نوجوان 15 ساله و یک مرد 40ساله جان خود را از دست دادند.

رسولی افزود: همچنین دو زن 31 و 35 ساله، یک کودک 9 ماهه، یک پسر دو ساله و یک مرد 30 ساله نیز مجروح شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان تصریح کرد: در این حادثه تصادف سه دستگاه آمبولانس از نزدیک ترین پایگاه های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رسولی افزود: با کنترل خونریزی، ثابت کردن شکستگی، پانسمان زخم ها و احیای قلبی کودک 9 ماهه، مصدومان حادثه به وسیله سه دستگاه آمبولانس 115 و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر، به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج منتقل شدند.