به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اولویت‌های تولید در سازمان سینمایی سوره حوزه هنری ساخت فیلم بر اساس ادبیات اقتباسی دفاع مقدس است. امروز 12 اسفندماه سالگرد شهادت شهید احمدرضا احدی است؛ شهیدی که کتاب"حرمان هور" بر اساس زندگی او نوشته شده و قرارست فیلمی بر اساس آن در حوزه هنری تولید شود. با سهیل جهان‌بیگلری مدیر عامل سازمان سینمایی سوره درباره اهمیت تولید آثار اقتباسی در زمینه دفاع مقدس صحبت کردیم.

سهیل جهان بیگلری درباره تولید آثار سینمایی بر اساس کتاب‌های دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت: حوزه دفاع مقدس و اقتباس ادبی از آن، یکی از بخش‌های مهم و مورد توجه در حوزه هنری است و از سال پیش در سازمان سینمایی سوره برنامه های مختلفی برای استفاده از منابع غنی ادبیات دفاع مقدس داشتیم. تصمیم برای ساخت فیلم های سینمایی بر اساس این آثار تصمیمی جدی است که در اولویت تولیدات سازمان قرار دارد.

وی ادامه داد: اهمیت و حساسیت این موضوع‌ ما را بر آن داشته تا در مرحله نگارش فیلمنامه و پیش تولید این آثار وسواس و دقت فراوان صرف کنیم. نمی خواهیم آثاری تولید کنیم که تنها نام فاخر را یدک می کشند و در نهایت بیینده با تماشای آنها احساس کند حق مطلب درباره شهدا و واقعیت عظیم دفاع مقدس ادا نشده است. تجربه نشان داده تولید یک فیلم سینمایی ارزشمند، بدون فیلمنامه‌ای منسجم و بدون ایراد ممکن نیست. برای رسیدن به فیلمنامه‌ای کامل هر چقدر زمان لازم باشد صرف می کنیم اما تولید اثری را که به فیلمنامه آن اعتماد کامل نداشته باشیم، آغاز نخواهیم کرد.

جهان بیگلری گفت: چهار پروژه اقتباسی مدتی است در سازمان سینمایی سوره مطرح شده و روی آن کار کرده ایم، اما هنوز به فیلمنامه مطلوب در این زمینه نرسیده ایم. از تولید فیلم بدون فیلمنامه نهایی کامل پرهیز می کنیم و به روند تولید بدون فیلمنامه و فیلمنامه ای که زمان فیلمبرداری شکل بگیرد، اعتقاد نداریم. ترجیح می دهیم در وضعیتی روشن و شفاف وارد تولید این پروژه‌ها شویم.

وی افزود: شما در مورد موضوع دفاع مقدس به هیچ وجه نمی‌توانید واقعیت را نادیده بگیرید. در این آثار صحبت از وقایع، خاطره‌ها، شخصیت‌ها و فضایی است که مردم نسبت به آن شناخت دارند. حذف یا انتخاب بخشی از این واقعیت به صلاح نیست و باعث می شود اثر تولید شده برای مردمی که این فضا، روابط و شخصیت ها را می شناسند کمرنگ و کم اثر جلوه کند. با وجود اعتمادی که به دوستان داریم، در حوزه اقتباس باید فیلمنامه ای را برای تولید انتخاب کنیم که درباره آن به توافق نهایی رسیده ایم.

مدیر عامل سازمان سینمایی سوره گفت: به سینما به عنوان یک صنعت گرانقدر و موثر نگاه می کنیم، کار با سینماگران حرفه‌ای و سرشناس را در اولویت قرار می دهیم و تلاش داریم در سینمای دفاع مقدس، انقلاب، خانواده، کودک و نوجوان آثاری تولید کنیم که هم وجه ارزشی، اخلاقی و هنری داشته باشند و هم در جذب مخاطب موفق شوند. تولید چنین آثاری آسان نیست و باید از نقطه اول تا بخش پایانی آن با وسواس پیش برویم.

جهان بیگلری افزود: امیدواریم در سال 92 فیلمنامه های اقتباسی در حوزه دفاع مقدس به نتیجه برسند و بتوانیم تولید آثاری بر اساس این کتاب های ارزشمند و پرمخاطب را در سازمان سینمایی سوره شروع کنیم. نسل جوان امروز نیازمند خواندن و شنیدن تجربه های گرانسنگی است که نسل قبل در حوزه انقلاب و دفاع به دست آورده و سینما یکی از بهترین رسانه ها برای روایت این تجربه ها است. حوزه هنری خود را موظف می داند تصویری شفاف و واقعی از این دستاوردهای عظیم برای نسل جوان امروز و آیندگان به یادگار بگذارد.