جشنواره «شمع٬ هفت سین و شیرینی خانگی» در اراک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ،مرتضی سليمی با اعلام این خبر افزود: انجمن بانوان نيكو كار استان با همكاری مجمع نيكو كار آفرين و خانه داوطلب جمعيت هلال احمر استان دومين جشنواره شمع، هفت سين و شيرينی خانگی را برگزار می کند.

وی با تاکید بر صرف عوايد حاصل از اين جشنواره در سفره های عيد نيازمندان٬ تصریح کرد: همه ساله با همكاری داوطلبان جمعيت هلال احمر استان و سازمان های خيريه مردمی برنامه های مشتركی با هدف بهره مندی نيازمندان استان برگزار می شود.

ابراز رضایت فرماندار و آموزش و پرورش از گازرسانی به خمین

فرماندار و رييس شوراي آموزش و پرورش شهرستان خمين با ارسال لوح تقدير ضمن ابراز رضایت از گازرسانی به این شهرستان از عباس اكبري رييس اداره گاز شهرستان خمين تقدير وتشکر کردند.

در لوح تقدير عليرضا كريمي فرماندار چنين آمده است: فعاليت چشمگير و قابل تحسين وتقدير،كوشش پيگير همراه با صداقت و اهتمام در جهت رفع مشكلات و مسائل آموزش و پرورش،نشان از حسن تدبير،و مشاركت موثر و ارزشمند جناب عالي است.

ضمن تبريك،عملكرد مثبت شوراي آموزش و پرورش شهرستان خمين در سال1390كه براي پنجمين بار متوالي در سطح استان مركزي حائز رتبه نخست گرديده است بر خود فرض مي دانم از زحمات کارکنان این شرکت در توسعه و تقويت فرهنگ شورا و مشاركتهاي مردمي تقدير و تشكر نمايم.

توقيف 2200 دستگاه وسيله نقليه متخلف در اراك

فرمانده انتظامي شهرستان اراك از توقيف نزديك به دو هزار 200دستگاه وسيله نقليه متخلف در بهمن ماه خبر داد و گفت: در راستاي برقراري نظم و امنيت در مركز استان و با اجراي طرح هاي متعدد ،تعداد یک هزار و چهار دستگاه موتورسيكلت و یک هزار و 187 دستگاه خودرو به علت آلودگي صوتي ، مزاحمت و تخلفات ديگر توسط ماموران انتظامي توقيف و اعمال قانون شدند.

سرهنگ مصطفي ويسمه اي افزود: فرماندهي انتظامي استان از بسته هاي راهبردهاي متعدد در جهت آسايش عمومي استفاده مي كند و مقابله با برهم زنندگان آسايش عمومي و امنيت انساني همواره ، اولويت اصلي پليس مي باشد.

کشف 4 هزار انواع مواد محترقه در استان مرکزي

چهار هزار عدد انواع مواد محترقه، روز گذشته در بازرسي از تعدادي واحد صنفي در شهرستان اراک کشف شد.

سرهنگ "احمد عباسي" رئيس پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان مرکزي در اين باره گفت: در اجراي اين عمليات تعداد 4 هزار عدد انواع مواد محترقه ، 3 هزار و 700 عدد قرص و کپسول غير مجاز و نزديک به 10 هزار نخ سيگار قاچاق در بازرسي از چند واحد صنفي کشف و ضبط شد.