سیدعباس آقاکوچکی در مراسم پایانی رقابت های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور که شامگاه جمعه در قم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بسکتبال با ویلچر از سال 2008 در مسابقات برون مرزی حضور نداشته و انشاءالله بعد از پایان محرومیت چهار ساله برنامه‌های متنوعی را برای تحول در این رشته اجرا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ما تیم های ملی جوانان و بزرگسالان را آماده اعزام به رقابت های مهم برون مرزی خواهیم کرد و تیم های باشگاهی را نیز به رقابت های مهم بین المللی که در قالب تورنمنت های معتبر بسکتبال با ویلچر برگزار می شود، خواهیم فرستاد.

رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان افزود: بسکتبال با ویلچر تا کنون در قالب رقابت های باشگاه های آسیا برگزار نشد است و یکی از پیشنهادهای ما به مسئولان آسیایی برگزاری این رقابت ها از سال 2013 است.

وی تاکید کرد: بسکتبال با ویلچر این ظرفیت و پتانسیل را دارد که همچون بسیاری از رشته ها در قالب رقابت های باشگاه های آسیا همه ساله برگزار شود و در صورتی که پیشنهاد ما مورد موافقت قرار بگیرد، نخستین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال با ویلچر جام باشگاه های آسیا را در ایران میزبانی خواهیم کرد.

آقاکوچکی با تقدیر از تیم های شرکت کننده در پیکارهای این فصل لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور افزود: تیم ها تمام توان خود را برای موفقیت در لیگ امسال به کار گرفتند و به همین خاطر بازی ها در سطح کیفی بسیار خوب برگزار شد و انصافا باید از مسئولان تمام تیم ها به خاطر کیفیت بخشی به لیگ امسال صمیمانه تقدیر کنم.

وی تصریح کرد: این اتفاق موجب خواهد شد تا بسکتبال با ویلچر ایران یک تیم ملی قوی و منسجم برای حضور در مسابقات جهانی و آسیایی داشته باشد، ما بعد از چهار سال دوری از میادین مهم بین المللی می خواهیم ثابت کنیم که تیم بزرگ و توانمندی داریم.

لازم به ذکر است: بعد از اینکه تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان در المپیک 2008 پکن از رویارویی با تیم های ملی امریکا و رژیم اشغالگر قدس امتناع کرد، فدراسیون جهانی این رشته ایران را به مدت پنج سال از حضور در میادین برون مرزی محروم کرد که این محرومیت یک سال زودتر و در پایان سال 2012 به پایان رسید و حالا تیم های ملی و باشگاه های کشورمان می توانند در تمام میادین برون مرزی حضور یابند.

