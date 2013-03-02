دام مازاد در مراتع خراسان شمالي دو برابر ظرفيت مجاز است

به گزارش خبرنگار مهر، موسي صابري صبح شنبه در نشست با خبرنگاران عنوان كرد: طرح مدیریت چرا(مميزي مرتع) در سطح یک میلیون و 700 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی خراسان شمالي اجرا شده كه در قالب اين طرح علاوه بر نظارت بر ورود و خروج دام با کنترل پروانه های چرا، از ورود دام غیرمجاز نيز جلوگيري مي شود.

وي با بيان اينكه با اين وجود، در حال حاضر دام مازاد موجود در استان مهمترين مشكل در راستاي حفاظت از مراتع است، اظهار داشت: در اين زمينه علاوه بر اخطار و جريمه دامداران متخلف، برنامه های ديگري چون تهیه طرح های مرتع داری، مدیریت چرای دام، واگذاری عرصه های مرتعی برای مصارف غیر از چرای دام باهدف ایجاد تعادل دام و ... اجرا مي شود اما هنوز در برخي از فصول سال حدودا دوبرابر ظرفيت مجاز، دام وارد اين مراتع مي شود.

صابري اضافه كرد: با وجود اينكه ظرفيت اين مراتع در بهترين حالت حدود يك ميليون واحد دامي است، گاهي اوقات بيش از يك ميليون و 800 هزار واحد دامي از اين مراتع استفاده مي كنند.

وي در ادامه در مورد عملكرد يگان حفاظت منابع طبيعي خراسان شمالي در سال جاري گفت: امسال با هدف پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با جرائم مشهود، 50 نفر نيروي حفاظتي از طريق انعقاد قرارداد با شركت هاي طرف قرارداد، به كار گرفته شدند كه اين افراد با انجام گشت هاي متعدد از سطح دو ميليون و 33 هزار و 36 هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي استان حفاظت مي كردند.

اين مسئول افزود: در اين راستا در سال جاري 368 فقره پرونده تخريب و تصرف اراضي ملي در سطح 799 هكتار در استان تشكيل شد كه تاكنون 159 فقره از اين پرونده ها منجر به صدور راي و خلع يد متصرفين از سطح 150 هكتار شده و مابقي نيز در دست بررسي است.

وي اضافه كرد: همچنين در سال جاري نيروهاي يگان حفاظت اين اداره كل 14 فقره حريق در سطح 66 هكتار از عرصه هاي طبيعي استان را اطفاء كرده و علاوه بر اين در برخي از عمليات هاي اطفاء حريق با نيروهاي اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان در محدوده پارك ملي گلستان نيز همكاري كرده اند.

به گفته صابري در بخش حفاظت و حمايت نيز در سال جاري 260 مورد استعلامات معادن و 110 فقره استعلام طرح هاي عمراني و عمومي در اين اداره كل پاسخ داده شده است.

وي اظهار داشت: در سال جاري در منطقه تخته ميرزا بجنورد- اسفراين 42 كيليومتر احداث كانال انجام شد و علاوه بر اين 9 هزار و 590 عدد نيز بنچ مارك در مراتع عزيزآباد، مهمانك، رسالت و گليان مانه و سملقان احداث شد.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي تصريح كرد: همچنين در سال جاري حدود 50 كيلومتر سيم خاردار نيز به منظور حفاظت از عرصه هاي طبيعي در منطقه آرمادلو گرمه نصب شد.

