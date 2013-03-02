مسئولان فدراسیون یادشان رفته در ورزشگاه آزادی چند نفر کشته شد!

مصطفی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بازی در ورامین حق تیم متین است، اظهارداشت: بر اساس قوانین و مقرراتی که پیش از آغاز مسابقات تصویب شد و آئیننامهای که نوشته شده است، در صورت نیاز به بازی در مرحله نیمه نهایی، تیمهای اول و دوم مرحله دورهای حق میزبانی دارند. این تصمیم به قوت خود باقی بود تا اینکه فدارسیون هفته گذشته بدون مشورت تصمیم دیگری را جایگزین آن کرد.
وی تصریح کرد: دلیلی ندارد فدراسیون بخواهد تصمیم جدیدی در این زمینه بگیرد در حالیکه ما اصلا در جریان آن نیستیم. فدراسیون کاملا یک طرفه تصمیم گرفته است در حالیکه ما حق داریم از امتیاز میزبانی استفاده کنیم.
" ظاهرا به دلیل شرایط و چگونگی جو سالن شهید گل عباسی ورامین فدراسیون تصمیم به این تغییر گرفته است. جو سنگین سالنتان را میپذیرید"؟، سرپرست تیم متین در پاسخ به این پرسش گفت: فدراسیون نمیتواند این موضوع را ملاک قرار دهد و چون جو سنگین است امتیاز میزبانی را از ما بگیرد.
زاهدی ادامه داد: وقتی تیم ملی بازی دارد مسئولان فدراسیون میخواهند حداکثر افراد را در سالن محل برگزاری مسابقه داشته باشند و از حمیات آنها استفاده کند. میزبانی یعنی همین. حالا جو سالن ورامین سنگین است که باشد. ما میخواهیم از میزبانی خود بهره ببریم.
وی با اشاره به یکی از دیدارهایی که چند سال پیش در سالن ورزشگاه آزادی میان دو تیم ملی فوتبال ایران و ژاپن برگزار شد، اظهارداشت: بعد از اتمام آن بازی چند نفر از تماشاگران در راهروهای خروجی ورزشگاه جان خود را از دست دادند و حالا فدراسیون میخواهد به بهانه نبود امنیت در سالن ورامین ما در این سالن بازی کنیم.( توضیح مهر: دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ژاپن نوروز 84 در مرحله مقدماتی جام جهانی 2006 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و هنگام خروج از ورزشگاه پنج تماشاگر جان خود را از دست دادند.)
"شما تضمین میکنید که در صورت برگزاری بازی در سالن ورامین، امنیت کامل برقرار باشد"؟، زاهدی در پاسخ به این پرسش گفت: من تضمین نمیکنم این کار بر عهده فرمانداری و شورای تامین ورامین است. ضمن اینکه فرمانداری ورامین اعلام کرده تحت هیچ شرایطی حق ندارید در تهران بازی کنید.
سرپرست تیم متین ورامین تاکید کرد: قرار است در نشست روز یکشنبه تصمیم نهایی در مورد محل برگزاری دیدارهای سوم مرحله نیمه نهایی اتخاذ شود. در هر صورت متین ورامین تحت هیچ شرایطی حاضر به بازی در تهران نیست و اگر فدراسیون تصمیم خود را در مورد بازی در سالن دوازده هزار نفری آزادی تغییر ندهد، انصراف میدهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سوم تیمهای متین ورامین و سایپا البرز در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور چهارشنبه برگزار میشود. طبق برنامه متین ورامین میزبان این بازی است اما از سوی سازمان لیگ سالن 12 هزار نفری آزادی به عنوان محل برگزاری بازی تعیین شده است.
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