حماس کشته شدن 200 نفر از اعضای خود در سوریه را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، عزت الرشق عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اخبار منتشر شده در روزنامه السیاسه کویت مبنی بر اینکه 200 نفر از اعضای این جنبش در جریان خشونت ها در سوریه کشته شده اند را تکذیب کرد.

وی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک با بیان این مطلب افزود: چنین اخبار و گزارش هایی از اساس دروغ است و جنبش حماس جزئی از درگیری موجود در سوریه نیست.

الرشق خاطرنشان کرد جنبش حماس همواره بر ضرورت پرهیز از یورش به اردوگاه آوارگان فلسطینی در جریان درگیری های سوریه تاکید کرده است.

گفتنی است روزنامه السیاسه کویت ادعا کرده بود که 200 نفر از اعضای جنبش حماس در جریان درگیری مسلحانه علیه نظام سوریه و عملیات های انتحاری در دمشق و حومه آن کشته شده اند.