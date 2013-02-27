مسائل فرهنگي و علمي پژوهشي دانشجويان از اولويت هاي دانشگاه آزاد اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه معارفه و هم انديشي انجمنهاي علمي و تيم هاي مسابقات دانشجويي با حضور رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند در محل سالن كنفرانس ساختمان اداري این دانشگاه برگزار شد.



در اين جلسه رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند ضمن تشكر از حضور اعضا و انجمن ها و تيمهاي مسابقات دانشجويي، خواهان ارائه طرح و برنامه براي آينده شد و عنوان کرد: بايد موانع موجود را شناسايي و رفع کرد و با ارائه طرحها و راهكارها به موفقيت هاي پژوهشي علمي نائل آمد.



رضا صداقت، مسائل فرهنگي، علمي و پژوهشي دانشجويان را از اولويتهاي دانشگاه نام برد و اظهار اميدواري كرد: با همكاري و همدلي مجموعه دانشگاهي و ارتقای وضعيت سخت افزاري و نرم افزاري بتوان با كسب درجات بالاتر علمي به موفقيتهاي بيشتر دست يافت.



در ادامه اعضای انجمنها و تيمهای مسابقات دانشجويي ضمن ارائه گزارش عملكرد برنامه هاي خود را مطرح کردند و ذاكر، معاون پژوهشي واحد پرند نيز از تفكر و پشتكار رئيس واحد كه تفكري دانشگاهي است تقدير و تشكر کرد.