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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۶

منطقه آزاد مشترک میان خوی، وان و مرسین ترکیه ایجاد می شود

منطقه آزاد مشترک میان خوی، وان و مرسین ترکیه ایجاد می شود

ارومیه - رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه گفت: پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد مشترک میان خوی، وان و مرسین با محوریت خوی دنبال شده و مصوبه دولت نیز برای این طرح اخذ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل نجف‌زاده شنبه شب در جریان سفر یک‌روزه دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور به خوی اظهار کرد: خوی به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های مرزی، معدنی و کشاورزی از مزیت‌های قابل توجهی برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها برای ایجاد تحول اقتصادی و افزایش اشتغال استفاده کرد.

وی با اشاره به فعالیت خود در مجلس طی ۶ سال گذشته افزود: مرز رازی امروز یکی از پرترددترین و اقتصادی‌ترین مرزهای کشور است و در کنار مرز زمینی، ظرفیت ریلی و هوایی خوی نیز می‌تواند نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی منطقه داشته باشد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سفر اخیر به ترکیه نیز رئیس‌جمهور این کشور بر ضرورت تکمیل مسیرهای ارتباطی و استفاده از ظرفیت‌های مرز رازی تأکید کرد و این موضوع بیانگر اهمیت این مرز در توسعه روابط اقتصادی دو کشور است.

ضرورت ایجاد پس‌کرانه‌های اقتصادی در مرز رازی

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه با اشاره به پیگیری ایجاد منطقه آزاد مشترک میان دو کشور گفت: پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد مشترک میان خوی، وان و مرسین با محوریت خوی دنبال شده و مصوبه دولت نیز برای این طرح اخذ شده است و اکنون باید با رایزنی با طرف ترکیه‌ای، زمینه تحقق عملی آن فراهم شود.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که منطقه آزاد مشترک در امتداد مسیر خوی و وان شکل گرفته و در ادامه تا اردبیل نیز توسعه یابد؛ چراکه مرزهای آذربایجان‌غربی از نظر موقعیت جغرافیایی و اقتصادی، ظرفیت بالایی برای توسعه مبادلات تجاری کشور دارند.

نجف‌زاده با تاکید بر ضرورت ایجاد پس‌کرانه‌های اقتصادی در مرز رازی اظهار کرد: برای توسعه این مرز، تنها پایانه مرزی کافی نیست و باید زیرساخت ‌های لجستیکی و تجاری متناسب با حجم مبادلات نیز ایجاد شود.

وی ادامه داد: شاهراه اقتصادی ایواوغلی، مرز رازی و مناطق آزاد می‌توانند در یک زنجیره اقتصادی به یکدیگر متصل شوند و انتقال گمرک خوی به محدوده ۵۰ هکتاری پیش‌بینی‌شده در ایواوغلی نیز می‌تواند ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و لجستیکی ایجاد کند.

فرودگاه خوی توسعه می یابد

عضو کمیسیون معادن مجلس شورای اسلامی همچنین به ظرفیت‌ های ریلی شهرستان اشاره کرد و گفت: خط ریلی تبریز ـ چشمه ثریا از ایواوغلی عبور خواهد کرد و راه‌اندازی ایستگاه راه‌آهن بابکان پس از حدود ۵۰ سال، گام دیگری برای تقویت زیرساخت‌ های ریلی منطقه است.

وی افزود: توسعه فرودگاه خوی و ایجاد ظرفیت برای مرز هوایی نیز در دستور کار قرار دارد و در کنار هاب لجستیک، گمرک، مرز زمینی و ریلی، مجموعه‌ای از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تقویت جایگاه اقتصادی خوی در حال شکل‌گیری است.

نجف‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان اظهار کرد: ظرفیت شمس تبریزی می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی و اجتماعی خوی باشد و این شهرستان می‌تواند با تکیه بر این ظرفیت، جایگاه خود را در سطح ملی و حتی جهانی ارتقا دهد.

وی با انتقاد از محدود شدن اقتصاد مرزنشینان به شیوه‌هایی مانند کولبری و پیله‌وری گفت: توسعه اقتصادی منطقه باید بر پایه تجارت رسمی، سرمایه‌ گذاری، ایجاد ارزش افزوده و توسعه زیرساخت ‌ها دنبال شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در ادامه به بازدیدهای انجام‌شده در جریان سفر دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور به خوی اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی شهرستان از جمله سایت ۵۰ هکتاری پس‌کرانه مرز و گمرک رازی، مجموعه بزرگ نساجی و فرودگاه شهدای خوی به وی معرفی و مورد بررسی قرار گرفت.

مرز رازی پرترددترین مرزهای زمینی و ریلی کشور به سمت ترکیه و اروپا

نجف‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های ریلی و مسافری مرز رازی اظهار کرد: مرز رازی به‌عنوان یکی از پرترددترین مرزهای زمینی و ریلی کشور به سمت ترکیه و اروپا، ظرفیت مهمی برای توسعه گردشگری و تجارت دارد و نزدیکی فرودگاه خوی به منطقه آزاد ارس در مقایسه با برخی فرودگاه‌های همجوار، می‌تواند مزیت مهمی برای این شهرستان ایجاد کند.

وی تأکید کرد: تقویت فرودگاه خوی و فراهم کردن مقدمات لازم برای اخذ مجوزهای بین‌المللی شدن آن، می‌تواند در کنار توسعه مرز رازی و زیرساخت‌های لجستیکی، به رونق گردشگری و افزایش نقش خوی در مبادلات اقتصادی منطقه کمک کند.

کد مطلب 6931790

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    نظرات

    • علیپور IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      انشالله هرچه زودتر این کار عملی شود

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