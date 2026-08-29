منطقه آزاد مشترک میان خوی، وان و مرسین ترکیه ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عادل نجفزاده شنبه شب در جریان سفر یکروزه دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور به خوی اظهار کرد: خوی به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای مرزی، معدنی و کشاورزی از مزیتهای قابل توجهی برخوردار است و باید از این ظرفیتها برای ایجاد تحول اقتصادی و افزایش اشتغال استفاده کرد.
وی با اشاره به فعالیت خود در مجلس طی ۶ سال گذشته افزود: مرز رازی امروز یکی از پرترددترین و اقتصادیترین مرزهای کشور است و در کنار مرز زمینی، ظرفیت ریلی و هوایی خوی نیز میتواند نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی منطقه داشته باشد.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سفر اخیر به ترکیه نیز رئیسجمهور این کشور بر ضرورت تکمیل مسیرهای ارتباطی و استفاده از ظرفیتهای مرز رازی تأکید کرد و این موضوع بیانگر اهمیت این مرز در توسعه روابط اقتصادی دو کشور است.
ضرورت ایجاد پسکرانههای اقتصادی در مرز رازی
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه با اشاره به پیگیری ایجاد منطقه آزاد مشترک میان دو کشور گفت: پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد مشترک میان خوی، وان و مرسین با محوریت خوی دنبال شده و مصوبه دولت نیز برای این طرح اخذ شده است و اکنون باید با رایزنی با طرف ترکیهای، زمینه تحقق عملی آن فراهم شود.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که منطقه آزاد مشترک در امتداد مسیر خوی و وان شکل گرفته و در ادامه تا اردبیل نیز توسعه یابد؛ چراکه مرزهای آذربایجانغربی از نظر موقعیت جغرافیایی و اقتصادی، ظرفیت بالایی برای توسعه مبادلات تجاری کشور دارند.
نجفزاده با تاکید بر ضرورت ایجاد پسکرانههای اقتصادی در مرز رازی اظهار کرد: برای توسعه این مرز، تنها پایانه مرزی کافی نیست و باید زیرساخت های لجستیکی و تجاری متناسب با حجم مبادلات نیز ایجاد شود.
وی ادامه داد: شاهراه اقتصادی ایواوغلی، مرز رازی و مناطق آزاد میتوانند در یک زنجیره اقتصادی به یکدیگر متصل شوند و انتقال گمرک خوی به محدوده ۵۰ هکتاری پیشبینیشده در ایواوغلی نیز میتواند ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیتهای تجاری و لجستیکی ایجاد کند.
فرودگاه خوی توسعه می یابد
عضو کمیسیون معادن مجلس شورای اسلامی همچنین به ظرفیت های ریلی شهرستان اشاره کرد و گفت: خط ریلی تبریز ـ چشمه ثریا از ایواوغلی عبور خواهد کرد و راهاندازی ایستگاه راهآهن بابکان پس از حدود ۵۰ سال، گام دیگری برای تقویت زیرساخت های ریلی منطقه است.
وی افزود: توسعه فرودگاه خوی و ایجاد ظرفیت برای مرز هوایی نیز در دستور کار قرار دارد و در کنار هاب لجستیک، گمرک، مرز زمینی و ریلی، مجموعهای از زیرساختهای مورد نیاز برای تقویت جایگاه اقتصادی خوی در حال شکلگیری است.
نجفزاده با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری شهرستان اظهار کرد: ظرفیت شمس تبریزی میتواند زمینهساز تحول اقتصادی و اجتماعی خوی باشد و این شهرستان میتواند با تکیه بر این ظرفیت، جایگاه خود را در سطح ملی و حتی جهانی ارتقا دهد.
وی با انتقاد از محدود شدن اقتصاد مرزنشینان به شیوههایی مانند کولبری و پیلهوری گفت: توسعه اقتصادی منطقه باید بر پایه تجارت رسمی، سرمایه گذاری، ایجاد ارزش افزوده و توسعه زیرساخت ها دنبال شود.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در ادامه به بازدیدهای انجامشده در جریان سفر دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور به خوی اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای اقتصادی و زیرساختی شهرستان از جمله سایت ۵۰ هکتاری پسکرانه مرز و گمرک رازی، مجموعه بزرگ نساجی و فرودگاه شهدای خوی به وی معرفی و مورد بررسی قرار گرفت.
مرز رازی پرترددترین مرزهای زمینی و ریلی کشور به سمت ترکیه و اروپا
نجفزاده با اشاره به ظرفیتهای ریلی و مسافری مرز رازی اظهار کرد: مرز رازی بهعنوان یکی از پرترددترین مرزهای زمینی و ریلی کشور به سمت ترکیه و اروپا، ظرفیت مهمی برای توسعه گردشگری و تجارت دارد و نزدیکی فرودگاه خوی به منطقه آزاد ارس در مقایسه با برخی فرودگاههای همجوار، میتواند مزیت مهمی برای این شهرستان ایجاد کند.
وی تأکید کرد: تقویت فرودگاه خوی و فراهم کردن مقدمات لازم برای اخذ مجوزهای بینالمللی شدن آن، میتواند در کنار توسعه مرز رازی و زیرساختهای لجستیکی، به رونق گردشگری و افزایش نقش خوی در مبادلات اقتصادی منطقه کمک کند.
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