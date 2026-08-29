به گزارش خبرنگار مهر، حسین فروزان شنبه شب در نشست بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی شهرستان خوی، اظهار کرد: منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه با پیگیری‌های انجام‌شده در مسیر قانونی قرار گرفته و مصوبه هیئت دولت نیز برای اجرای این طرح اخذ شده است.

وی افزود: اجرای این طرح در قالب تفاهم‌نامه میان ۲ کشور دنبال می‌شود و با توجه به اقدامات انجام‌ شده از سوی ایران، روند پیگیری برای برداشتن گام‌های بعدی از سوی طرف ترکیه در دستور کار قرار دارد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به ظرفیت‌های مرزی خوی گفت: مرز رازی یکی از محورهای مهم مبادلات کشور است و برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی این مرز، ایجاد پس‌کرانه و تامین زیرساخت‌های لازم ضرورت دارد.

مرز رازی یکی از محورهای مهم مبادلات کشور است

فروزان ادامه داد: در بازدید از خوی، ظرفیت پیش ‌بینی‌ شده برای ایجاد پس‌کرانه و انتقال گمرک در محدوده ۵۰ هکتاری ایواوغلی مورد بررسی قرار گرفت که فراهم شدن این زیرساخت می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری منطقه کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی خوی اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیت‌های ارزشمند نیروی انسانی و سرمایه‌گذاران برخوردار است و باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران و استفاده از توانمندی ‌های آنان برای توسعه منطقه فراهم شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه ایجاد منطقه آزاد مشترک به معنای تضعیف سایر مناطق آزاد استان نیست، گفت: توسعه این منطقه می‌تواند مکمل ظرفیت‌های موجود در آذربایجان‌غربی باشد و با تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه، زمینه توسعه بیشتر استان را فراهم کند.

فروزان همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت ‌های مختلف انسانی و اقتصادی در مسیر توسعه تاکید و اظهار کرد: با اتحاد، همبستگی و استفاده از ظرفیت‌ های همه گروه‌ها و اقوام می‌توان زمینه اجرای طرح‌ های بزرگ اقتصادی و توسعه‌ای را فراهم کرد.

وی همچنین با اشاره به شرایط کشور گفت: مشکلات موجود حاصل عملکرد دولت چهاردهم نیست و باید با تفاهم، همدلی و همکاری، فرصت را از دشمن گرفت و برای حل مشکلات و پیشرفت کشور تلاش کرد.

تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی منطقه با جدیت دنبال می‌شود

فرماندار خوی نیز با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان گفت: خوی از نظر موقعیت مرزی، ریلی، جاده‌ای، هوایی و برخورداری از زیرساخت‌های گمرکی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای ایفای نقش در مبادلات اقتصادی ایران و ترکیه دارد.

علی علائی افزود: مرز رازی، فرودگاه شهدای خوی، گمرک و ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه پس‌کرانه و همچنین محور ارتباطی ایواوغلی، مجموعه‌ای از زیرساخت‌هایی هستند که می‌توانند زمینه توسعه اقتصادی منطقه را فراهم کنند.

وی با اشاره به نگاه توسعه ‌محور استاندار آذربایجان ‌غربی اظهار کرد: مدیریت استان توجه ویژه‌ای به ظرفیت‌ های خوی و مرز رازی دارد و با همراهی نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس و دستگاه‌ های اجرایی، تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی منطقه با جدیت دنبال می‌شود.

فرماندار ویژه خوی همچنین ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این شهرستان، به‌ویژه میراث شمس تبریزی را از دیگر زمینه‌های توسعه دانست و گفت: بهره‌ گیری از ظرفیت‌های گردشگری در کنار ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی می‌تواند به تحول اقتصادی و اجتماعی خوی کمک کند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در جریان سفر یک‌روزه خود به خوی از سایت ۵۰ هکتاری پیش‌بینی‌شده برای پس‌کرانه و گمرک، کارخانه بزرگ نساجی و فرودگاه شهدای خوی بازدید کرد.